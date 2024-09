La Scala del Paradiso, 900 gradini per lo spettacolo più bello d’Italia

Una camminata nella natura per ammirare uno dei panorami più belli d’Italia: è la Scala del Paradiso, ecco dove si trova e come arrivare

Se siete di quelli che prendono sempre l’ascensore forse l’idea di farsi 900 gradini a piedi potrebbe un po’ impensierirvi, ma vi assicuriamo che ne vale la pena. Già perché questa lunga scalinata è la Scala del Paradiso e in cima c’è una vista mozzafiato, per alcuni il panorama più bello d’Italia. E in effetti questo lungo percorso immerso nella natura che termina con una vista sul lago e sui monti lascia davvero a bocca aperta. Un po’ per riprendere fiato un po’ perché un posto così il fiato lo toglie. Insomma fate un po’ di allenamento e poi andate a fare la passeggiata più bella d’Italia, ossia la Scala del Paradiso. Ecco dove si trova questo luogo incantevole.

Dove si trova la Scala del Paradiso

Ci troviamo a Como, in Lombardia, e qui all’interno del Parco Regionale Spina Verde proprio nel versante al confine con la Svizzera si trova uno dei sentieri più affascinanti d’Italia e per qualcuno del mondo: La Scala del Paradiso. I gradini partono dal Colle Cavallasca e raggiungono Ponte Chiasso, a nord ovest di Como. Un tempo questo percorso, piuttosto impervio come vi accorgerete camminando, era usato dai contrabbandieri per eludere i controlli e importare sigarette, zucchero e altri beni fra Svizzera e Italia.

Erano chiamati Spalloni per via dei loro zaini con doppio fondo. Portavano beni di prima necessità dalla Svizzera alla gente della Valle e questo commercio piuttosto fiorente andò avanti dalla metà del 1800 ai primi del 1900. Poi durante le guerre è stato luogo di battaglia – sono ancora visibili le trincee nel parco – e poi riparo e via di fuga, oggi è una meravigliosa e suggestiva passeggiata nel bosco.

Andare sulla Scala del Paradiso: 900 gradini per il panorama

La passeggiata della Scala del Paradiso è ormai meta di trekking e di curiosi. Non pochi quelli che rimangono a metà scalinata con poco fiato. D’altronde il sentiero in alcuni punti è particolarmente ripido, quindi ci vuole calma e pazienza per arrivare in cima.

Intanto per arrivarci una volta giunti a Como seguite le indicazioni per via Franscini e da qui quelle per il parco e poi per la Scala. Qualche centinaio di metri e sarete giunti di fronte a questo lungo sentiero fatto di 900 gradini in pietra. Intorno una fitta vegetazione che rende il percorso poco soleggiato, specie nel primo tratto, e dunque piacevole anche in piena estate. Ora non vi resta che salire: il consiglio è farlo piano, facendo soste e aggrappandovi per aiutarvi – soprattutto nei tratti più ripidi – con il corrimano.

Una volta giunti in cima, prendete fiato, ammirate il panorama, ma non fermatevi perché il meglio deve ancora venire. Girate a destra e continuate a camminare fino al ponte tibetano che attraversa un torrente del Parco. Superatelo e proseguite per circa 40 minuti. Niente di troppo impegnativo, giusto qualche dislivello. Ecco, ora siete giunti al Pin Umbrella, uno dei punti panoramici più belli d’Italia. Qui lo sguardo abbraccia il ramo di lago di Como occidentale in uno spettacolare contrasto fra il blu dell’acqua e il verde dei monti. Potete proseguire ancora per 10 minuti di cammino fino al Fortino di Cavallasca, risalente alla Prima Guerra Mondiale, un caposaldo difensivo dove oggi è possibile visitare le varie postazioni.

Dopo questo salto nella storia non resta che girare i tacchi e iniziare il percorso all’inverso. Scendere è indubbiamente meno faticoso, ma attenzione alle ginocchia che risentono più delle discese che delle salite. Probabilmente una volta giunti a terra avrete voglia di rivederlo quello splendido panorama, ma non subito. La Scala del Paradiso è un percorso da fare con parsimonia se non siete un contrabbandiere!