Viaggiare in autunno con i bambini è possibile: le mete migliori da scegliere per una vacanza al top

Dove andare in autunno con i bambini? Ecco le mete perfette da fare in famiglia per un weekend all’insegna del divertimento!

Se hai la possibilità di trascorrere anche solo un weekend lontano da casa o puoi addirittura prenotare durante la settimana, dovresti assolutamente prendere in considerazione queste mete. Ideali da visitare con bambini piccoli o grandi, in Italia e all’estero è possibile andare alla scoperta dei posti più belli e suggestivi anche per i piccoli di casa.

Quali sono le mete da non perdere assolutamente? Trova quella più facile da raggiungere per te e la tua famiglia e organizza una vacanza al top con attività da non perdere e posti da visitare anche in giornata!

Autunno in famiglia, le mete da non perdere

L’autunno è una delle stagioni più belle in assoluto, sia per i suoi colori che per il suo clima ancora abbastanza stabile. Non fa troppo caldo per uscire di casa e il freddo non è ancora così intenso, ecco perché la stagione autunnale rappresenta il periodo perfetto per organizzare una vacanza.

Tra le mete family friendly impossibile non citare il Piemonte. Per una gita fuori porta a tema foliage, l’Oasi Zegna rappresenta la meta perfetta in cui organizzare una vacanza in famiglia. Oltre a poter prendere parte di numerose attività, è possibile anche organizzare passeggiate suggestivi nella natura.

Da non perdere il famoso treno del foliage, ovvero il Centovalli Express che attraversa oltre 50 chilometri di vallate tra il nostro paese e la Svizzera. Il treno parte da Domodossola e arriva a Locarno, sarà un’esperienza che non dimenticherete molto facilmente.

Molto belli anche i sentieri tematici come il Mondo Magico della Foresta a Dobbiaco, in provincia di Bolzano, il Sentiero degli Gnomi a Bagno di Romagna, questa volta in provincia di Forlì Cesena; suggestivo anche il percorso in provincia di Ancona delle grotte di Frasassi.

In Trentino Alto Adige sicuramente potrai trovare tante attività proposte per i bambini, è una regione in cui il divertimento è assicurato.

Se hai la possibilità di uscire dall’Italia dovresti prenotare un volo per Valencia, una meta perfetta per le famiglie. Qui potrai trovare una città a dir poco incantevole in cui tutto ti sembrerà essere alla portata dei piccoli. Una visita all’acquario più grande d’Europa ovviamente non te la toglie nessuno!

Per panorami mozzafiato e luoghi in cui il foliage fa da protagonista, la Baviera è una meta da non perdere. In Svizzera, inoltre, potrai anche visitare la casa di Heidi situata a Meinfield.