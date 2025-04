Spoiler Il Paradiso delle signore, lascia il grande magazzino: la venere saluta i suoi colleghi

Anticipazioni puntate in onda ad aprile de Il Paradiso delle signore: la venere lascia il suo posto nel grande magazzino, la sua decisione spiazza le colleghe.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore la contessa è tornata a Milano, dopo essersi nascosta per diverse settimane. Era andata in precedenza all’estero per farsi visitare da alcuni specialisti, in seguito a diversi malori, e lì aveva scoperto di essere malata. Per questo aveva deciso di allontanarsi dalla sua famiglia, per non dargli un dispiacere alla sua morte. Ma grazie all’appello di Odile è tornata a Villa Guarneri, dove ha riabbracciato i suoi cari.

Enrico, dopo un primo controllo, le ha spiegato di doversi operare con urgenza al cuore, dato che è l’unica possibilità per lei di sopravvivere. Tra Rosa e Marcello la distanza è ormai palese: la venere ha deciso di lasciare la casa dove viveva con lui e Matteo e di andare a vivere con Irene e Delia. Nelle prossime puntate ci sarà un nuovo colpo di scena: una venere del negozio saluta per sempre le sue colleghe.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni aprile: si licenzia e lascia il suo lavoro da venere

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore– che andranno in onda nel mese di aprile- Rita, stanca di continuare a mentire, e dopo aver ricevuto nuovi incarichi da Tancredi e Giulia, deciderà di lasciare il negozio. Sa che la verità potrebbe venire a galla da un momento ad un altro, dato che la stessa stilista l’ha minacciata, parlando di suo fratello. Per questo darà inaspettatamente le dimissioni a Marcello e Roberto.

Saluterà poi le sue colleghe, ma poco prima di andare via con il taxi, vedrà Tancredi e tra di loro ci sarà un gioco di sguardi che non lascia pensare a nulla di buono. La contessa, invece, sarà sottoposta all’operazione al cuore. Enrico sarà sempre al suo fianco, per accertarsi che non ci siano imprevisti. Poco prima, però, la donna vorrà parlare con Umberto di Odile. Lo lascerà completamente senza parole quando gli confesserà che la giovane è, in realtà, sua figlia.

Botteri, invece, nei giorni scorsi- dopo che Giulia Furlan ha copiato il suo abito- ha annunciato l’idea di creare una nuova collezione, dedicata ai giovani. Lo stilista era andato a Londra per raccogliere informazioni ed è tornato con un bagaglio carico di novità. A quanto pare, dopo aver realizzato il primo modello, tutti gli abiti saranno presto espositi in vetrina, ma qualcosa non andrà come previsto. Per questo si metteranno di nuovo a lavoro, per ottenere i risultati tanto desiderati.