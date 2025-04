Tradimento, Ozan e Hakan: triste epilogo. Anticipazioni 2a serie – viagginews.com

Per Ozan e Hakan ci sarà un triste epilogo dei prossimi episodi di Tradimento: ecco le anticipazioni della seconda stagione della serie TV turca.

I fan di Tradimento sanno molto bene che i colpi di scena non mancano mai nelle puntate della dizi. Non sarà da meno la seconda stagione, dove ogni personaggio sarà messo a dura prova. I riflettori saranno puntati, come sempre, su Guzide, che scoprirà che Oylum non è la figlia biologica sua e di Tarik, per questo motivo inizierà a indagare per capire che cosa possa essere accaduto in ospedale al momento della nascita della bambino.

All’inizio penserà che ci sia stato uno scambio di culle, ma poi Guzide verrà a sapere che in quella giornata nacquero cinque bambino tutti maschi, quindi lei non ha mai avuto una figlia femmina. Dopo aver ottenuto i nomi dei bambini nati nella stessa giornata di Oylum, la giudice deciderà di andare da ognuno di loro: il primo si rivelerà un truffatore perché le chiederà dei soldi per avere un campione di Dna, mentre il secondo della lista è Hakan in cui vede una somiglianza con Ozan.

Tradimento, anticipazioni seconda stagione: Hakan incontra Ozan, la reazione inaspettata

Gli spoiler della seconda stagione di Tradimento rivelano che Guzide scoprirà che Hakan è in carcere e quindi deciderà di andarlo a trovare. Appena lo vede per la prima volta, la giudice si renderà conto che il ragazzo assomiglia molto al figlio Ozan e dentro di lei inizierà a nutrire la convinzione che potrebbe essere proprio lui il figlio. La donna prenderà un campione di Dna del ragazzo per fare il test.

Nel frattempo, Hakan avrà diversi problemi da affrontare, in quanto rimarrà gravemente ferito nel corso di una rissa in carcere. Guzide verrà subito avvisata delle condizioni del ragazzo che, potrebbe salvarsi solo grazie a un chirurgo proveniente dall’estero. Mentre lo Stato non avrà intenzione di addossarsi le spese dell’operazione, Guzide deciderà di aiutare il giovane e pagare l’intervento. Gli spoiler narrano che alla fine Hakan si salverà e verrà scarcerato.

Una volta fuori dalla prigione, Hakan non avrà più un posto dove andare e, senza avvisare nessuno, andrà a casa di Guzide. In questo modo potrà conoscere tutta la famiglia della giudice, tra cui anche Ozan. Ed è proprio così che i due ragazzi si incontreranno per la prima volta, con Guzide che presenterà Hakan al figlio. Quest’ultimo però avrà una reazione spiazzante: Ozan lo guarderà negli occhi e se ne andrà, lasciando la madre di sasso.