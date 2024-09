Tutti pensano che indichi “Telepass”: la ‘T gialla’ ai caselli autostradali ha invece un altro significato

Anche se non tutti lo sanno e molti sbagliano, ecco qual è il significato della T gialla che si trova ai caselli delle nostre autostrade.

Per tutti coloro i quali si spostano in maniera più o meno frequente è una questione sicuramente nota quella relativa ai caselli ed in generale al pedaggio da pagare. Lungo le nostre autostrade, proprio per questa diffusione ormai impressionante di auto, si creano costantemente delle code nel momento in cui c’è da pagare il pedaggio. Negli anni sono state offerte tante soluzioni alternative rispetto al pagamento in contante, anche per rendere più veloce questo passaggio. Il Telepass rappresenta forse la più grande innovazione, ma non si può di certo dimenticare il passaggio relativo al pagamento con carta.

L’unica corsia, però, ancora oggi in cui non si creano, al netto di malfunzionamenti del meccanismo e del sistema, delle code è proprio quella di colore giallo. E su cui campeggia la nota “T“. Negli ultimi tempi però la società Telepass sta facendo i conti con diversi problemi, nati con gli aumenti che ha deciso e proseguiti con un aumento considerevole della concorrenza. Ma, tornando a Bomba, come si suol dire, che cosa sta a significare la “T” di cui sopra? Molti, erroneamente, credono che stia per Telepass. Andiamo a vedere però come stanno realmente le cose.

Cosa indica realmente la “T” al casello

Come detto, il costo di Telepass, come servizio, sta aumentando a dismisura e molti clienti si stanno rendendo protagonisti di un esodo verso soluzioni più accessibili. Come Unipol, ad esempio. In tal senso, è importante un chiarimento. La “T” di cui stiamo parlando non sta assolutamente per Telepass. Non è una corsia riservata ai clienti di questa società. Indica, in maniera più generica, tutti coloro i quali intendono usare i sistemi di esazione dinamica.

Tutti quei servizi di telepedaggio che sono, dunque, attualmente in commercio ed in giro per il mercato. Anche se non hai Telepass, dunque, ma hai scelto comunque questo metodo di pagamento con qualche altra società, dovrai passare sempre da quella corsia ed otterrai esattamente lo stesso servizio. Senza nessuna differenza. Prima di procedere andando a vedere quali sono le principali alternative a Telepass, ti ricordiamo quanto costava Telepass fino a due anni fa.

Telepedaggio, quali sono le alternative a Telepass

Le due soluzioni che sono in costante ascesa, certamente per la qualità del servizio offerto, di ultima generazione, ma anche per i costi contenuti, sono da una parte UnipolMove e dall’altra MoneyGo. Starà a te poi scegliere la soluzione maggiormente interessante ed adatta alla tua esigenza.