Quanto costa fare il telepass e come si fa a richiederlo? Tutto quello che vi serve sapere per viaggiare meglio in autostrada.

Per viaggiare in modo molto comodo in autostrada, soprattutto se la prendete spesso per viaggi di lavoro, il Telepass è una sorta di amico da cui non ci si può separare. Si tratta di un sistema di pagamento automatico del pedaggio autostradale, oggi arricchito anche di tanti servizi aggiuntivi. Si tratta di un piccolo dispositivo, delle dimensioni di un telecomando per il garage, per intenderci, che comunica con i caselli autostradali grazie alla tecnologia transponder, paga il pedaggio dal vostro conto collegato, e la sbarra si aprirà senza doversi fermare. Ma come si fa il telepass e quanto costa?

Come si fa il telepass e quanto costa?

Se avete deciso che volete il Telepass potete richiederlo online oppure chiedere al centro più vicino ai principali caselli autostradali italiani. Il costo del telepass è di 1,26 euro al mese. Una somma minima a cui però dovete ovviamente aggiungere le spese autostradali che fate e che devono essere pagate ogni tre mesi. Un saldo che può andare direttamente a finire nel conto corrente, oppure essere saldato tramite carta di credito.

I servizi aggiuntivi oltre al pedaggio autostradale

Tra le novità troviamo anche Telepass Pay, al costo di 2,50 euro al mese che offre però dei servizi aggiuntivi come l’ingresso e il pagamento dei parcheggi, il carburante, il bollo… Sul sito ufficiale del Telepass potrete navigare comodamente e scoprire tutte le opzioni e le offerte a disposizione dei clienti. Con un unico apparecchio insomma potete usufruire di tantissimi vantaggi interessanti.

Perché fare il telepass?

Avere il telepass, che però lo ricordiamo è legato ad una specifica targa, non si può utilizzare su macchine diverse da quella a cui l’avete collegato, è quindi un bel vantaggio. Ad una cifra modica offre molti servizi smart che vi permetteranno di viaggiare più comodamente e, soprattutto di evitare quelle noiosissime code che spesso si formano al casello autostradale durante i giorni di vacanza. Una spesa che vale la pena sostenere insomma!