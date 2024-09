Classifica dei luoghi più inquietanti d’Italia: chi li visita, poi li ritrova ogni notte negli incubi

In Italia ci sono dei luoghi inquietanti ma affascinanti. Volete sfidare voi stessi e scoprire se la visita non turberà i vostri sogni?

Se siete amanti dei film horror dovete mettere alla prova il vostro coraggio nella realtà e organizzare una visita in uno dei borghi più inquietanti e dall’atmosfera minacciosa che si trovano nella nostra bella penisola.

Siamo abituati ad ammirare l’Italia per le incredibili bellezze che offre. Paesaggi incantevoli, città d’arte affascinanti, scorci che lasciano senza fiato. Ogni Regione ha le sue meraviglie, delle vere e proprie chicche da esplorare e amare almeno una volta nella vita. I canali di Venezia, City Life a Milano, Fontana di Trevi a Roma, la natura selvaggia della Sardegna, l’acqua cristallina del Salento.

Potremmo continuare per ora ma oggi vogliamo soffermarci sul “lato oscuro” dell’Italia. Ci sono luoghi che lasciano a bocca aperta ma per un motivo diverso. Si tratta di borghi fantasma, posti dell’atmosfera inquietante tanto da turbare e trasformare i sogni in incubi. L’esperienza è perfetta per i temerari, coloro che amano sentire l’adrenalina che scorre in corpo e sono curiosi di trovarsi in una città disabitata, piena di mistero, di strade cupe e silenziose.

Alcuni dei borghi fantasma più inquietanti da visitare in Italia

Proponiamo alcune mete inquietanti poco note, perfette per una gita fuori porta dal sapore diverso dal solito. Luoghi abbandonati, custodi di storie affascinanti e misteriose. Iniziamo da Poggioreale Vecchia, in Sicilia. Il borgo riporta indietro nel tempo fino al 14 gennaio 1968 quando c’è stato il terremoto del Belice. La città fu distrutta e oggi rimangono le rovine, le case senza tetti o mura, le facciate delle abitazioni ricoperte da piante rampicanti. La natura domina sull’architettura e l’atmosfera che ne deriva è piuttosto inquietante anche se irresistibile.

Continuiamo con Consonno, frazione di Olginate (Lecco). Un regno dei balocchi ormai abbandonato. Strutture dedicate allo svago e al divertimento ridotte a ruderi. Altro borgo fantasma è Toiano, vicino Volterra. Tra rocce e calanchi emerge questo posto ideale da visitare ad Halloween. Le stradine e i monumenti in rovina donano carattere spettrale al luogo.

Case abbandonate, la chiesa sconsacrata di San Giovanni Battista, la vegetazione che domina la scena, se poi anche il cielo è grigio e spento l’atmosfera inquietante sarà indimenticabile. Concludiamo con Roscigno Vecchia – nel Cilento – chiamata la Pompei del Novecento. A causa di alluvioni, frane, calamità naturali nel 1902 la cittadina è stata dichiarata inagibile. Gli abitanti si trasferirono e da allora è un borgo fantasma molto pittoresco.