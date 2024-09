Viaggi ad alto rischio: la città (meravigliosa) che nasconde più di qualche pericolo. Meglio fare attenzione

Viaggiare è un’esperienza meravigliosa, ma anche le mete più belle al mondo possono nascondere insidie, dunque è sempre meglio informarsi.

Sono molteplici le mete turistiche che ciascuno di noi vorrebbe visitare nel mondo e spesso quelle che attraggono maggiormente sono quelle che si trovano in altri continenti. Questo perché più ci si allontana dalla propria terra natia e più si ha la possibilità di venire a contatto con realtà completamente differenti dalla nostra, popoli che hanno abitudini e tradizioni a noi sconosciute e anche per questo decisamente affascinanti.

Ovviamente a fare da calamita per i turisti sono anche – e soprattutto – le meraviglie paesaggistiche e architettoniche che caratterizzano la meta, elementi identitari di quella zona del mondo che offrono uno scorcio sulla storia e sull’ambiente delle popolazioni che la abitano.

Quando si tratta di fare viaggi intercontinentali è sempre meglio scegliere come punto d’approdo le grandi città. Questo perché sono più facilmente raggiungibili, ma anche perché offrono maggiori servizi, maggiori attività e opportunità di svago, senza dimenticare che nelle capitali sono presenti le ambasciate e dunque dei luoghi istituzionali del nostro Paese di provenienza a cui rivolgersi in caso di necessità.

Prima di imbarcarsi in un volo transoceanico, inoltre, è sempre bene informarsi sul luogo che stiamo andando a visitare, non solo per conoscere prima quali tappe compiere durante la nostra permanenza, ma anche per conoscere costumi locali, divieti da non infrangere e rischi dai quali proteggersi.

Santiago del Cile, una città meravigliosa che cela più di un pericolo

Informarsi sui rischi che si corrono quando si è in viaggio è opportuno sempre e lo è forse ancor di più quando si viaggia in Sud America. Questa fantastica zona del nostro pianeta è contraddistinta da una situazione economica complicata ed in ogni città che si vuole visitare si annida il rischio di trovarsi di fronte sia all’opulenza più assoluta delle zone turistiche sia alla miseria più totale.

In simili contesti è facile imbattersi in persone che vivono alla giornata, componenti della popolazione che non hanno altra scelta che delinquere per poter sopravvivere. Una tale situazione rende queste città, compresa la splendida Santiago del Cile, probabilmente più pericolose di quelle che potremmo visitare in altre zone del mondo.

Al fine di evitare rischi inutili il primo consiglio che si può dare è quello di limitarsi alla visita delle zone centrali della città cilena. Come in tutte le città del mondo, infatti, le zone principali sono quelle più controllate dalle forze di polizia locale e dunque quelle in cui il rischio di subire un furto o un aggressione sono minori.

Proprio i furti sono il rischio più grande che si possa presentare a Santiago del Cile. Per questo motivo è consigliato evitare l’ostentazione, prediligere la bigiotteria ai gioielli, le carte di credito ai contanti e in generale mantenere un profilo basso. Per gli spostamenti è inoltre consigliato utilizzare i mezzi pubblici, i taxi possono infatti nascondere delle insidie. Nel migliore dei casi il tassista potrebbe truffarvi facendo il giro più lungo per fare lievitare il tassametro, ma il rischio più grande – come in altre città del Sud America – è che si venga rapiti alla ricerca di un riscatto.

Un’ulteriore precauzione è quella di tenersi in disparte se ci si trova di fronte ad una manifestazione. Non di rado, infatti, a Santiago del Cile ci sono delle proteste in piazza e può capitare che queste rivolte diano vita a scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Per quanto riguarda i luoghi da visitare, sempre meglio informarsi all’ambasciata o sui siti ufficiali e preferire le visite guidate a quelle in solitaria.