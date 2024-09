Terme, borghi incantevoli e città storiche: è questa la città giusta per il prossimo viaggio

L’Estremadura è uno dei posti più belli da visitare almeno una volta nella vita, si trova in Spagna ed è una meta facilmente raggiungibile dall’Italia!

In Europa, non poco distante dall’Italia, è possibile andare alla scoperta di luoghi incantevoli in cui potersi immergere in realtà del tutto lontane da quella attuale. Borghi, città storiche e terme sono solo alcuni dei luoghi di interesse da poter visitare lontano dal nostro Paese, così da poter scoprire altre culture e osservare il mondo da più punti di vista.

A soli tre ore di viaggio dall’Italia, infatti, è possibile raggiungere una meta meravigliosa: l’Estremadura, la regione della Spagna che confina con il Portogallo. Un luogo molto lontano dal caos turistico, quindi perché non approfittarne e prenotare un viaggio anche solo per un fine settimana fuori dall’Italia? Ecco cosa non devi assolutamente perdere una volta arrivato lì!

Il posto da visitare non lontano dall’Italia almeno una volta nella vita

La storia è al centro dell’attenzione nella regione dell’Estremadura. La città da visitare assolutamente è Mérida, conosciuta anche con il nome di Roma Spagnola. È subito dopo Roma la città con più monumenti e siti archeologici dell’epoca romana.

Non mancano gli anfiteatri, il famoso acquedotto dei Miracoli proprio come quello dedicato a Diana, le porte di ingresso come l’Arco di Traiano e così via. Inoltre, i vari siti archeologici vengono spesso messi in risalto durante il periodo estivo perché fanno da sfondo al Festival Internazionale di Teatro Classico di Mérida. Ogni anno la città per l’occasione ospita oltre migliaia di spettatori del festival. Se ami la storia e vuoi immergerti in una realtà risalente a moltissimi anni fa, devi assolutamente visitare Mérida!

Altro luogo imperdibile sono le terme. Nella regione dell’Estremedura puoi trovare ben sei centri, uno tra questi, il Balneario di Alange situato alle porte di Mérida è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1993. Le acqua delle terme hanno proprietà terapeutiche oltre che ad essere anche delle ottime zone in cui potersi rilassare sia nelle piscine interne che quelle esterne.

Altra meta imperdibile è la città vecchia di Càceres, conosciuta anche per aver fatto da sfondo a Game of Thrones. Qui potrai ammirare palazzi in stile rinascimentale spagnolo. Molto raffinata e piacevole da visitare la cittadina di Zafra, conosciuta anche con il nome di “piccola Siviglia”.

Non ti resta che prenotare il tuo prossimo viaggio e visitare la regione dell’Estremadura!