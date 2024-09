Alla scoperta della Norvegia: tutti i patrimoni UNESCO, navi vichinghe, Chiese in legno e i graffiti

Esplora il patrimonio UNESCO della Norvegia ai confini del mondo, tra navi vichinghe, leggende, chiese e graffiti rupestri.

Fiordi affascinanti, montagne maestose ed immense foreste, la Norvegia è in grado di incantare con i suoi paesaggi mozzafiato, regalando un’esperienza unica a chi ne visita i luoghi. Ricca di meraviglie naturali, questo Paese nordico offre un mix perfetto tra storia e natura incontaminata, modernità e passato, conquistando con la sua bellezza e autenticità.

La Norvegia è caratterizzata, infatti, da un passato estremamente affascinante, segnato dal passaggio della cultura vichinga. Qui la popolazione ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura norvegese, palpabile ancora oggi. Musei, siti archeologici e tour dedicati, raccontano la cultura vichinga ai turisti e la storia degli antichi popoli che hanno abitato la terra norvegese.

Non solo storia, le città norvegesi come Oslo, Bergen e Trondheim, sono oggi meta di viaggi organizzati da tutto il mondo. La costruzione di epoca medievale originaria, convive ancora oggi con i maestosi grattacieli moderni e i quartieri più alla moda della città. Passato e contemporaneo si intrecciano, rivelando la vera essenza di questa straordinaria terra ai confini del mondo.

Norvegia: il patrimonio UNESCO tutto da scoprire

La Norvegia offre ai suoi visitatori ben 8 siti dichiarati Patrimonio UNESCO sparsi in tutto il Paese. Si tratta di otto meraviglie naturali e culturali, i quali sono ancora oggi emblema della storia norvegese. Il quartiere Bryggen a Bergen è il primo sito ad essere stato inserito nella lista UNESCO nel 1979 ed è caratterizzato dalla presenza degli iconici edifici in legno, sede della Lega Anseatica dalla metà del 1300 fino alla metà del 1700. Nella lista dei patrimoni, non possono mancare i celebri fiordi Nærøyfjord, spesso utilizzati come immagine simbolo di tutto il Paese, i quali offrono panorami e cascate mozzafiato.

Il viaggio nei patrimoni UNESCO continua con la storica chiesa di Urnes, simbolo della tarda architettura vichinga. Realizzata completamente in legno, il luogo venne eretto in seguito al passaggio al credo cristiano della popolazione vichinga. Impossibile non visitare la città mineraria di Røros, riconosciuta dall’UNESCO nel 1980. La cittadina si presenta incastonata tra le montagne, la cui storia è legata alle attività minerarie e di agricoltura urbana della zona. In Norvegia non mancano esempi importanti di graffiti rupestri, soprattuto nella zona di Alta, popolata già più di 5000 mila anni fa. I paesaggi mozzafiato della Norvegia si cristallizzano nella presenza dell’arcipelago delle isole Vegaøyan, considerate tra le più belle e suggestive al mondo e divenute patrimonio UNESCO nel 2004.