Oggetti che non puoi portare in crociera: questi te li confiscano

Ci sono degli oggetti che non possono essere portati sulle navi da crociera. Essi mettono a rischio la sicurezza di tutti.

Tante persone sognano di partire per una crociera. Si tratta di un’esperienza emozionante, soprattutto per chi non ne ha mai fatta una. L’idea di trascorrere diversi giorni in mare aperto è davvero allettante. Inoltre, le navi in questione non si limitano a essere dei semplici mezzi di trasporto. Sono dotate di tutti i confort possibili. Alcune assomigliano addirittura a delle piccole città.

Ovviamente, ci sono delle regole da rispettare. La sicurezza dell’equipaggio e degli ospiti è una priorità irrinunciabile. Essa viene garantita attraverso alcuni divieti. Per esempio, è necessario rinunciare a determinati oggetti. I responsabili hanno la facoltà di ritirarli se i passeggeri ne sono in possesso.

Questi oggetti non possono essere portati in crociera: mettono a rischio la sicurezza

Le crociere possono essere molto emozionanti. Basta pensare a quella sui Fiordi per entusiasmarsi. Si tratta di un’esperienza divertente da fare, sia per i grandi che per i bambini. Consente di vivere al massimo i giorni di vacanza e di rilassarsi completamente. Le navi, prima della partenza, vengono controllate con estrema attenzione. La sicurezza è un elemento fondamentale e non si può mettere a rischio in alcun modo.

Per questo motivo, anche i passeggeri devono attenersi a delle regole. Si tratta di piccole norme che non rovinano il viaggio, ma che consentono di stare tranquilli. Ci sono degli oggetti che non sono compatibili con le navi da crociera. Possono causare problemi seri e interferire irrimediabilmente con la vacanza e con la tutela degli ospiti.

Ecco di quali si tratta:

Materiale esplosivo o infiammabile: gli incendi sono pericolosissimi sulle navi da crociera. I passeggeri e l’equipaggio non hanno via di fuga e, senza un intervento esterno, può accadere il peggio Ferro da stiro, piastra, phon, candele e bollitori: durante l’utilizzo tendono a scaldarsi. Tutto questo calore può essere pericoloso. In caso di necessità, sarà sufficiente rivolgersi al personale. Solitamente, su queste navi, sono presenti dei parrucchieri esperti che possono realizzare acconciature di tutti i tipi. Lo stesso vale per il servizio lavanderia Lame e oggetti taglienti: mettono a rischio la sicurezza degli ospiti e del personale. Di conseguenza, non possono essere portati con sé Droni: rappresentano un pericolo per le persone. Possono schiantarsi sui passeggeri o arrecare danni alle strutture presenti

Gli oggetti confiscati non vengono più restituiti. Si consiglia, prima della partenza, di informarsi su tutte le regole presenti. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente recarsi sulle pagine ufficiali della compagnia scelta per avere le informazioni necessarie.