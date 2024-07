Crociera sui Fiordi, un’esperienza unica e rilassante

La crociera sui Fiordi è più di una vacanza, è un viaggio sorprendente in un luogo a dir poco spettacolare: la guida

Uno dei modi per ammirare le meraviglie della costa norvegese è sicuramente la crociera, che dà la possibilità di visitare i fiordi e luoghi unici in poco tempo, con un viaggio di tutto rispetto su imbarcazioni che offrono relax e ogni genere di confort. I fiordi sono una vera meraviglia della natura e poterli ammirare da una nave è qualcosa di sensazionale.

Una crociera sui Fiordi offre la possibilità di vistare tutto in soli 11 giorni – come la splendida città di Bergen – senza avere lo stress di organizzare itinerari, spostamenti e quant’altro.

Perché scegliere una crociera sui Fiordi?

La crociera sui Fiordi è uno dei modi più belli per visitare la costa norvegese, si tratta di un viaggio comodo e rilassante ma sicuramente non noioso. Sicuramente è un’esperienza molto rilassante, in cui godersi il silenzio di luoghi e paesaggi spettacolari, ma è qualcosa di letteralmente magico.

Dalla visita delle città più belle all’assaggio delle specialità locali, nel tragitto si avrà la possibilità di viversi a pieno la costa della Norvegia. Qui le principali compagnie di navigazione sono due e navigano lungo tutta la costa. La Hurgtigruten che è la più tradizionale, esiste dal 1893, ha partenze giornaliere e fa scalo in 34 porti tra Bergen, che si trova a sud-ovest e Kikenes, a nord.

La Havila, invece, è una compagnia molto più giovane. Basti pensare che il suo primo viaggio c’è stato nel 2021 e segue la stessa rotta della tradizionale crociera. Le sue navi sono senz’altro più nuove, con una tecnologia moderna ma soprattutto ecologica, le imbarcazioni, infatti, utilizzano solo motori con batteria LNG, questo vuol dire che la navigazione è talmente silenziosa da far sì che il viaggiatore non avvertirà alcun fastidioso rumore e potrà godersi ancora di più l’affascinante silenzio dei fiordi.

Entrambe le compagnie offrono la possibilità di seguire una rotta solo andata o andata e ritorno, quello completo impiega tra gli 11 e i 12 giorni. Dalla nave crociera si potranno ammirare il sole di mezzanotte e se si ha fortuna anche l’aurora boreale, così come l’aquila di mare o balene e foche. Chiaramente nel corso del viaggio si potrà scendere a terra per fare escursioni e visitare le cittadine caratteristiche che si incontrano lungo la costa.

Il periodo che va per la maggiore per una crociera sui fiordi generalmente è l’estate, ma partire fuori stagione offre comunque un’esperienza unica, poiché i paesaggi con il clima invernale diventano ancora più belli. Ma anche la primavera non è da escludere perché le montagne si arricchiscono di splendide cascate.