La città italiana dove trasferirsi per vivere sereni e godere di un mare stupendo: prezzi super convenienti

Stanco della routine cittadina? Allora devi assolutamente trasferirti in questa città italiana: il mare è stupendo e le case costano poco.

Al giorno d’oggi sempre più persone non sopportano più di vivere in città dove i ritmi e gli impegni quotidiani sono diventati insostenibili. Il loro effetto sul benessere psicofisico può essere talvolta davvero devastante: stress, ansia, attacchi di panico, malessere e chi più ne ha più ne metta!

Motivo per cui si sta diffondendo la tendenza a volersi trasferire in località circondate dalla natura. Tale fenomeno ha subito un incremento soprattutto dopo il Covid. Non c’è infatti da stupirsi se a seguito del lockdown si sia cominciato ad avvertire la necessità di recuperare una dimensione autentica della vita, lontano dai grandi centri urbani.

Ad ogni modo, se stai pensando di trasferirti al mare, faresti bene a prendere in considerazione questa località italiana. Il paesaggio è mozzafiato e i prezzi delle case sono super convenienti.

La città italiana dove trasferirsi per vivere sereni: mare stupendo e prezzi bassissimi

Ultimamente il costo della vita e i prezzi delle case in continuo aumento e ritmi sempre frenetici delle grandi città hanno spinto tantissime persone a trasferirsi in luoghi più tranquilli e a stretto contatto con la natura. In particolare, c’è una città italiana dove è possibile godersi un’esistenza serena ad un costo più conveniente. Quando scoprirai dove si trova vorrai andarci subito anche tu!

In questa meravigliosa località si può godere di un mare limpido e cristallino. Inoltre il prezzo delle case si aggira intorno ai 1.000 euro al metro quadro. Si tratta di Ortona, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Per l’esattezza qui gli immobili sono venduti a 1.067 euro al metro quadro. Una bella differenza con le altre città italiane dove spesso e volentieri si superano i 2.000 euro al metro quadro.

Questo, però, non è l’unico motivo per cui Ortona è la meta ideale dove trasferirsi. Come abbiamo già detto, vi si trovano bellissime spiagge con acque pulite e trasparenti. A tal proposito, degne di nota sono la spiaggia di Lido Riccio e quella di Punta dell’Acquabella. Entrambe a dir poco incantevoli.

Ecco dunque spiegato perché Ortona è considerata una delle località perfette dove vivere una vita felice, tranquilla ed appagante. Immagina di svegliarti la mattina e di vedere il mare davanti ai tuoi occhi e di poter fare una passeggiata sulla spiaggia ogni volta che lo desideri. Un vero spettacolo! Il fatto che poi tutto questo abbia anche un prezzo contenuto lo rende un sogno a tutti gli effetti!