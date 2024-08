C’è anche l’Italia presente tra i primi tre posti della classifica delle spiagge più belle d’Europa, scoprite subito quali sono le località premiate.

Stilare la classifica delle spiagge più belle in Europa può sembrare complicato perché ci sono talmente tante mete che scegliere le migliori è un compito davvero difficile. Ma se si guardano le recensioni dei viaggiatori si possono prendere i loro giudizi come termine di paragone.

Infatti, per decretare le zone delle coste europee più affascinanti, dove la natura è rigogliosa e il mare offre tante occasioni di divertimento, abbiamo dato uno sguardo ai commenti e agli apprezzamenti dei turisti lasciati online sulla nota piattaforma Tripadvisor. E questi sono stati i risultati.

Quali sono le spiagge più belle in Europa secondi gli utenti di Tripadvisor

Ogni anno in estate il noto portale offre ai suoi lettori una classifica delle spiagge più belle in Europa, le Best of the Best, cioè gli arenili che sono stati maggiormente recensiti in modo positivo dagli utenti, I viaggiatori hanno dunque decretati le spiagge Vincitrici del Traveller’s Choice 2024 per quanto riguarda l’insieme delle coste europee.

E tra le 18 spiagge che completano la lista della classifica troviamo anche l’Italia, che guadagna una bella medaglia di Argento piazzandosi proprio al secondo posto tra le preferenze dei viaggiatori che hanno lasciato commenti e recensioni sul noto portale negli ultimi dodici mesi.

Praia da Falesia – Olhos de Agua, Portogallo: un primo posto da Bandiera Blu

Con le sue scogliere, il mare blu e la sabbia color dell’oro in un arenile lungo circa 5 km, Praia da Falesia è la spiaggia europea che si è guadagnata il primo posto della classifica delle spiagge più belle in Europa. Apprezzata per la qualità delle acque, premiate con la Bandiera Blu, amate anche dai surfisti, ha convinto anche perché di facile accesso con i mezzi pubblici e per la vista naturale mozzafiato.

Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Italia: l’incanto del Mediterraneo

Il gioiello incastonato nell’arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia si prende il secondo posto, la Spiaggia dei Conigli ha dei colori incantevoli, il mare turchese e blu e la sabbia bianca incantano tutti. Anche in questo caso i turisti hanno gradito il parcheggio gratuito facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

La Concha Beach – Donostia-San Sebastián, Spagna

La spiaggia di La Concha si trova all’interno della città di San Sebastian nei Paesi Baschi ed è un luogo iconico caratterizzato da una vasta riva sabbiosa e limpide acque blu. L’atmosfera è vivace ed è ideale per le famiglie.

Le altre località presenti nella classifica delle spiagge più belle in Europa sono

Reynisfjara Beach – Vik, Islanda: sabbia nera e grotte di dolomite regalano panorami mozzafiato ideali per gli avventurosi. Playa de Las Canteras – Gran Canaria, Spagna: 3 km di spiaggia adatta famiglie e amanti del surf e dello snorkeling. Le gigantesche sculture di sabbia sulla riva sono un grande punto di attrazione. Falassarna Beach – Creta, Grecia: affascinante con la sabbia rosa che contrastano con il mare blu, offre panorami incredibili. Nissi Beach – Ayia Napa, Cipro: insenatura sabbiosa con acque poco profonde perfette per andare in vacanza con i bambini. Myrtos Beach – Cefalonia, Grecia: per una vacanza all’insegna del relax e della natura. Playa de Maspalomas – Gran Canaria, Spagna: spazioso arenile con dune di sabbia dorata. Black Sand Beach – Vik, Islanda: come si capisce dal nome, qui la sabbia è nera e il panorama è davvero affascinante. Playa de Muro Beach – Maiorca, Spagna: sabbia dorata e acqua turchese circondata da una pineta. Anthony Quinn Bay – Rodi, Grecia: la baia che prende il nome del famoso attore si piazza al dodicesimo posto di questa classifica delle spiagge più belle in Europa. Plage de Palombaggia – Corsica, Francia – rocce rosse, pinete, spazioso arenile sabbioso e mare calmo. Matala Beach – Creta, Grecia: Bandiera Blu, nota per le grotte sulla scogliera e il paesaggio geologico unico. Fig Tree Bay – Protaras, Cipro: spiaggia adatta alle famiglie con sabbia dorata e acque cristalline. İztuzu Plajı – Dalyan, Turchia: incastonata tra il mare cristallino e un lago d’acqua dolce. La spiaggia stessa è divisa in sezioni, con una zona di balneazione poco profonda perfetta per nuotare. Cala Mariolu – Sardegna, Italia: ciottoli bianchi di natura calcarea e sabbia rosa, Cala Mariolu è davvero una spiaggia unica nel suo genere. Makronissos Beach – Ayia Napa, Cipro: spiagge dorate, acque calde e paesaggi mozzafiato.

Ora che avete avuto la panoramica delle spiagge più belle d’Europa potrete organizzare le vacanza al mare sicuri di aver scelto una delle mete più suggestive al mondo.