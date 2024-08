La spiaggia più cara di Italia batte persino il Twiga di Briatore, si trova in Salento e con un trucco paghi di meno

Per molti ma non per tutti, la spiaggia più cara di tutta Italia ha fatto parlare di sé scatenando polemiche e chiacchiere da ombrellone anche sui social.

Le famiglia italiane per la stagione estiva 2024 devono fare i conti con il caro ombrellone. In base ai dati resi noti da Codacons, dal nord al sud della penisola si registrano aumenti dal +3% al +5% per tutti i servizi balneari.

Per affittare un ombrellone e un lettino si arriva a spendere in media da 32 a 120 euro, in base al luogo di villeggiatura. Ma in Salento c’è la spiaggia più cara in Italia.

La spiaggia più cara in Italia è a Pescoluse, provincia di Lecce in Salento

Affittare un ombrellone e un lettino costa davvero tanto al Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse in provincia di Lecce, addirittura di più di quanto si spende al famoso Twiga di Briatore, discusso lido che di trova a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca una delle spiagge della Versilia in Toscana più famose, a pochi chilometri da Forte dei Marmi.

Però dobbiamo precisare che non si tratta di un ombrellone semplice ma di un gazebo per due persone, posto nell’area exclusive e cioè in prima fila di fronte al mare. Il prezzo comprende letti king-size, teli mare in spugna, frutta, champagne, servizio concierge e butler. Il riferimento è al listino di agosto, quindi si parla di alta stagione, il tutto si paga 696 euro con opzione rimborsabile.

E pensare che una tenda araba al Twiga con sofa, due letti king size, due lettini standard, una sedia regista e un tavolino costa 600 euro. Altre spiagge molto costose le troviamo presso il prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la spesa per una capanna in prima fila è di 515 euro. Qui compreso nel prezzo ci sono 2 sdraio, 2 lettini, lenzuolo, cuscino, asciugamano, tavolo, armadio, specchio, attaccapanni.

Con 500 euro presso il beach club dell’Augustus Hotel di Forte dei Marmi si può prenotare una tenda in prima fila. Spendendo la stessa cifra ci si riserva un posto al Nikki Beach Costa Smeralda. Scendono i prezzi per l’Iconic Beach bed, ma solo per il posto in spiaggia, considerando che ai 270 euro bisogna aggiungere una consumazione minima da 230 euro per vino o champagne, il totale che si raggiunge è comunque di 500 euro al giorno.

Spendere di meno sulla spiaggia italiana più costosa si può

Tornando al Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse, località definita Maldive del Salento, va precisato che, se si prenota online, si ha la possibilità di pagare un bel po’ meno. Perché l’algoritmo del gestionale prevede delle variazioni di prezzo per garantire l’occupazione dei posti. Dunque mano alle app per prenotare l’ombrellone e tentate fino a spuntare un prezzo per voi ragionevole.