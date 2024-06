Andiamo alla scoperta delle spiagge della Versilia più belle e famose per godere del mare della zona nord occidentale della Toscana.

Se vi state chiedendo quali sono le spiagge più belle della Versilia dobbiamo rispondere che è difficile da stabilire perché si tratta di un tratto di costa in Toscana che offre mete spettacolari per chi vuole andare in vacanza.

Qui i turisti sono da sempre attratti dal mare limpido e dalle spiagge dorate e sabbiose che caratterizzano tutto il territorio versiliese. La riviera della Versilia è quindi molto famosa in Italia e nel mondo, di seguito andiamo ad elencare gli arenili più belli dove andare a prendere il sole, rilassarsi e fare un tuffo nelle acque limpide del Mar Tosco.

Quali sono le spiagge della Versilia più belle e famose

La Versilia è un territorio dalla forte vocazione per il turismo balneare, si affaccia sul Mar Tosco o alto Tirrendo, partendo del Mar Ligure. Si divide in Bassa Versilia, che racchiude i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Viareggio, Camaiore e Massarosa, e Alta Versilia che comprende i comuni di Stazzema e Seravezza.

Le spiagge della Versilia più belle e famose per la loro natura e le acque limpide sono diverse, tra le quali noi di viagginews.com segnaliamo:

Spiaggia di Forte dei Marmi – Riviera di Ponente . Considerata la perla della Versilia, è una delle spiagge più esclusive di tutta la zona, con la sua sabbia bianca e sottile e le sue acque cristalline sa come affascinare i visitatori che sono attratti anche dalla movida.

– . Considerata la perla della Versilia, è una delle spiagge più esclusive di tutta la zona, con la sua sabbia bianca e sottile e le sue acque cristalline sa come affascinare i visitatori che sono attratti anche dalla movida. Spiaggia di Viareggio – Lecciona . È una delle spiagge più selvagge della Toscana , che si trova tra Torre del Lago e Viareggio, nel cuore le Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

. È una delle , che si trova tra Torre del Lago e Viareggio, nel cuore le Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Marina di Pietrasanta – Spiaggia Le Dune . Questa è una spiaggia più tranquilla e meno affollata, ideale per chi cerca relax e tranquillità. Caratterizzata da soffice sabbia dorata ha un mare limpido dai fondali sabbiosi che scendono dolcemente. perfetti anche per la balneazione dei bambini.

. Questa è una spiaggia più tranquilla e meno affollata, ideale per chi cerca relax e tranquillità. Caratterizzata da soffice sabbia dorata ha un mare limpido dai fondali sabbiosi che scendono dolcemente. perfetti anche per la balneazione dei bambini. Spiaggia di Lido di Camaiore – Beach Free. Una spiaggia libera ma ben organizzata che si trova davanti a Piazza Lemmetti. In altre zone ci sono spiagge attrezzate con stabilimenti balneari, ristoranti e locali notturni. La spiaggia di Lido di Camaiore è caratterizzata anche dalla presenza di un pontile che entra in mare per 280 metri.

Molte di queste località sono anche spiagge che hanno ricevuto anche la bandiera verde e sono quindi luoghi adatti a fare le vacanze in Versilia con i bambini perché sono arenili sicuri e a misura dei più piccoli.