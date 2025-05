Nostalgia dei sofficissimi panini cinesi a vapore? Non preoccuparti, prepariamoli in casa con la ricetta originale

Come preparare in casa dei sofficissimi panini cinesi al vapore: così buoni, che ogni occasione sarà buona per rifarli.

Negli ultimi anni, grazie anche all’utilizzo dei social e quindi la nascita dei foodblogger, la cucina cinese è diventata sempre più famosa, amata ed apprezzata. Sono tantissime le sue ricette diventate virali, a tal punto da essere poi replicate in ogni parte del mondo. Si tratta di preparazioni tipiche e che permettono di portare un po’ di sapori diversi dai nostri in tavola.

Ed è proprio grazie alle innumerevoli condivisioni, che ultimamente sono diventati virali i soffici panini cinesi al vapore. Piccole nuvole bianche, dal sapore dolciastro, accompagnati da una squisita crema di latte condensato. Un fine pasto a tutti gli effetti, che racchiude storia, sapore e tradizione.

Panini cinesi al vapore: la ricetta per prepararli facilmente in casa

I panini cinesi al vapore hanno origini antichissime che risalgono a oltre 1800 anni fa, durante la dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.). Oggi sono diventati famosi in tutto il mondo e spesso vengono serviti per la prima colazione. Preparali in casa non è affatto complicato, basterà seguire alla lettera il procedimento, per riuscire ad ottenere una versione perfetta.

Ingredienti per 6 persone:

330 g di farina 00 (molto raffinata)

150 g di acqua a temperatura ambiente

80 g di zucchero

6 g di lievito di birra secco

Procedimento:

Versare l’acqua nella ciotola di una planetaria munita di gancio Aggiungete il lievito secco e mescolare brevemente con un cucchiaio per scioglierlo Unire la farina e lo zucchero e azionare la planetaria per circa 5-6 minuti Non appena si otterrà un panetto sodo e compatto trasferire il tutto su di un piano di lavoro leggermente infarinato e lavorare brevemente per dargli una forma tonda e liscia Mettere l’impasto in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare riposare a temperatura ambiente per circa 40 minuti Passato questo tempo trasferire l’impasto sul piano di lavoro spolverizzato con poca farina e appiattire leggermente con le dita Dividere l’impasto in 3 porzioni con l’aiuto di un tarocco e poi formare dei filoncini Pareggiare i bordi dell’impasto per ottenere una forma rettangolare, poi sistemare ciascun pezzetto su un quadrato di carta forno Trasferire i panini con la loro base di carta forno in un vassoio Coprire con pellicola e lasciare lievitare a temperatura ambiente per altri 40 minuti Ora non resta che cuocere i panini, sistemarli all’intero di una vaporiera in cui l’acqua bolle e cuocerli per circa 8-9 minuti Dopodiché spegnere la fiamma e lasciarli riposare per per un paio di minuti

Ed ecco che i panini cinesi sono pronti per essere gustati accompagnati anche dal latte condensato. Sono una vera specialità.