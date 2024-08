Meteo, le città bollino rosso nel primo weekend di agosto 2024

Il caldo torrido sull’Italia non accenna a diminuire e anche per il weekend sono previste condizioni meteo estreme, ecco le città bollino rosso.

Vediamo di seguito il tempo previsto sull’Italia per la giornata il fine settimana dal 2 al 4 agosto 2024 secondo quanto annunciato dal servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Inoltre segnaliamo tutte le città contrassegnate con il bollino rosso da parte del Ministero della Salute.

Il bollino rosso, lo ricordiamo, indica il massimo livello di allerta per ondate di calore, significa che le condizioni meteo sono particolarmente disagevoli e possono avere effetti negativi sulla salute.

Le previsioni meteo dal 2 al 4 agosto 2024

Per venerdì 2 agosto al Nord il cielo resterà in generale poco nuvoloso o velato, con formazione di nubi cumuliformi sparse dalla tarda mattinata e dal primo pomeriggio, accompagnate da deboli rovesci o temporali sparsi. Al Centro e in Sardegna il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Al Sud e in Sicilia non si segnalano fenomeni, quindi ci sarà bel tempo su tutto il Meridione.

Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in diminuzione al nord e nelle regioni centrali tirreniche, in aumento sul resto del Paese. Massime in aumento su Sicilia, Puglia centromeridionale, Basilicata e Calabria ionica, in diminuzione su Pianura Padana centrorientale, coste adriatiche centrali e coste molisane, stazionarie sul resto della Penisola.

I venti saranno deboli di direzione variabile, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste. I mari da poco mossi a mossi il basso Ionio, lo stretto di Sicilia e il mare di Sardegna. Poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Per la giornata di sabato 3 agosto, il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi sparse al centro-nord, con deboli rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale. Il cielo sarà poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Domenica 4 agosto si prevedono condizioni di generale bel tempo, con la possibilità di formazione di nubi cumuliformi sparse, a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata, accompagnate da deboli rovesci o temporali.

Le città bollino rosso nel weekend

Il giorno 2 agosto le città bollino rosso sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Viterbo. Mentre per il giorno 3 agosto il Ministero della Salute indica la massima allerta per le seguenti città:

Firenze

Frosinone

Latina

Perugia

Rieti

Roma

Viterbo

Per la stessa giornata Catania è in bollino arancione. Mentre il bollino giallo è segnalato per Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Torino Venezia e Verona.