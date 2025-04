Tutti pazzi per l’Hanami, ecco dove assistere al fenomeno più atteso della primavera: queste mete si trovano a Roma – viagginews.com

L’Hanami riesce sempre ad attirare un numero elevatissimo di turisti a Roma. Si tratta di uno spettacolo unico e meraviglioso, adatto a tutta la famiglia.

Con l’arrivo della primavera, la curiosità verso l’hanami è tornata a farsi sentire. Questo termine giapponese si usa per indicare la fioritura dei ciliegi che avviene, solitamente, tra la fine di marzo e la prima metà di aprile. Si tratta di un evento molto atteso dagli amanti della natura.

Di anno in anno, centinaia di persone si ritrovano nei luoghi di interesse per fotografare gli alberi e per trascorrere qualche ora in completo relax. Ovviamente, questo bellissimo spettacolo non è visibile ovunque. Ci sono dei luoghi specifici dove andare. A Roma, sono diverse le aree legate al fenomeno.

Roma, dove assistere alla fioritura dei ciliegi: uno spettacolo mozzafiato a due passi da casa

Fino a qualche anno fa, erano tantissime le persone a non conoscere il significato della parola ‘Hanami’. Grazie ai social, agli influencer e alla diffusione di fotografie scattate ad hoc, la situazione è cambiata. Adesso, sono sempre di più i turisti che si recano a Roma per assistere alla fioritura dei ciliegi. Il fenomeno può essere osservato anche in altre parti d’Italia, ma l’atmosfera della capitale lo rende ancora più suggestivo.

La fioritura, di solito, comincia con l’arrivo della primavera, per arrivare al suo massimo durante la prima metà di aprile. Progressivamente, i fiori si seccano e cadono. Queste tempistiche possono subire qualche piccolo ritardo a causa delle condizioni meteorologiche. Prima di partire, quindi, si consiglia sempre di informarsi su Internet in modo da non restare delusi.

Ecco dove andare a Roma per assistere all’hanami:

Laghetto dell’Eur : l’ingresso è completamente gratuito e si possono organizzare dei piacevolissimi picnic. Basta sedersi sotto gli alberi, portare un telo e un po’ di snack. Il laghetto, i pedalò a forma di cigno e la ricca vegetazione renderanno il tutto ancora più romantico e piacevole

: l’ingresso è completamente gratuito e si possono organizzare dei piacevolissimi picnic. Basta sedersi sotto gli alberi, portare un telo e un po’ di snack. Il laghetto, i pedalò a forma di cigno e la ricca vegetazione renderanno il tutto ancora più romantico e piacevole Parco dell’Appia Antica : si tratta di un luogo magico per chi ama la storia e ha voglia di percorrere le strade del passato. Lungo il percorso, è possibile imbattersi in molti alberi di ciliegio

: si tratta di un luogo magico per chi ama la storia e ha voglia di percorrere le strade del passato. Lungo il percorso, è possibile imbattersi in molti alberi di ciliegio Orto Botanico : il 12 e il 13 aprile, qui, si terrà un evento chiamato ‘Hanami all’Orto Botanico’. L’arte giapponese si unirà con la bellezza dei ciliegi in fiore

: il 12 e il 13 aprile, qui, si terrà un evento chiamato ‘Hanami all’Orto Botanico’. L’arte giapponese si unirà con la bellezza dei ciliegi in fiore Giardino Giapponese di Roma : questo meraviglioso giardino è strutturato secondo le usanze giapponesi. Bisogna prenotare con netto anticipo perché si rischia di non trovare posto. Una volta giunti sul luogo, tuttavia, sembrerà di aver lasciato l’Italia per recarsi nel paese del Sol Levante

: questo meraviglioso giardino è strutturato secondo le usanze giapponesi. Bisogna prenotare con netto anticipo perché si rischia di non trovare posto. Una volta giunti sul luogo, tuttavia, sembrerà di aver lasciato l’Italia per recarsi nel paese del Sol Levante Via Panama: in questa via, collocata presso il quartiere Parioli, ci sono numerosi ciliegi. Raggiungono la massima fioritura a metà del mese di aprile

È importante specificare che i rami non possono essere tagliati o i fiori strappati. Questi gesti, spesso sottovalutati, rischiano di compromettere la salute degli alberi. Il consiglio è quello di limitarsi a raccogliere solo ciò che è già caduto a terra, nel totale rispetto della natura.