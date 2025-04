Gateau di riso al forno con melanzane, una goduria per il palato: la ricetta che non sapevate di voler provare (fino ad oggi)

Non servono complicate ricette gourmet per soddisfare i palati dei commensali e apprezzare i sapori della cucina. Provate il riso al forno con melanzane.

La genuinità in cucina paga sempre. Perché complicarsi la vita e andare alla ricerca di passaggi complicati quando con poco sforzo si possono ottenere risultati incredibili? Se anche questa è la vostra filosofia da cuochi prendete carta e penna e segnate la ricetta del gateau di riso al forno.

Potremmo definire il riso al forno un comfort food che scalda i cuori e delizia il palato. Se amate questo cereale e cercate una nuova ricetta per apprezzarlo ancora di più insieme ad altri gustosi ingredienti siete nel posto giusto. Arricchito con le melanzane, l’uovo sodo, il salame, il formaggio può regalare un primo piatto a cinque stelle, Naturalmente si può preparare anche in una versione base meno ricca ma noi oggi osiamo e se siete di buona forchetta arrivate in fondo alla ricetta e saprete già cosa preparare per il prossimo pranzo della domenica in famiglia.

In cucina vince la genuinità del riso al forno

Una teglia di riso al forno è semplice da preparare nella versione base con l’ingrediente principale unito alla salsa di pomodoro, alla scamorza e al parmigiano reggiano grattugiato. Noi aggiungiamo qualche tocco personale in più per rendere questo primo piatto completo e dal sapore indimenticabile.

INGREDIENTI

1 litro di passata di pomodoro,

1 melanzana,

250 grammi di piselli surgelati (facoltativi),

2 uova sode,

200 grammi di provolone (o un altro formaggio a piacere),

250 grammi di ricotta,

parmigiano,

sale.

PROCEDIMENTO

Fate cuocere la passata di pomodoro aggiungendo a metà cottura i piselli surgelati. Salate a piacere. Tagliate una melanzana a fettine e mettetele sotto sale per 30 minuti. Lessate 400 grammi di riso carnaroli e scolatelo al dente. Sciacquate le fette di melanzana, asciugatele con carta da cucina e friggetele. Pronto il riso versatelo in una ciotola e conditelo con parte del sugo e abbondante parmigiano grattugiato. Nelle pirofila rettangolare 30×25 cm mettete una parte del sugo tenuto da parte, versate metà riso e coprite con uno strato di fettine di melanzane fritte, le uova sode tagliate a rondelle e il provolone. Ricoprite con l’altra metà di riso, il sugo rimasto e spargete la ricotta lungo tutto lo strato superiore. Cuocete in forno ventilato a 180° per circa 25/30 minuti.

In alternativa alla ricotta si può usare la besciamella. Per un altro tocco di sapore in più aggiungete salame tagliato a pezzetti.