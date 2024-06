Cosa vedere a Palermo in tre giorni, i luoghi più unici da non perdere

Palermo è una città da un fascino magico, da visitare assolutamente almeno una volta nella vita: tutto quello che si può vedere in tre giorni.

Palermo è senza dubbio una delle città più belle della Sicilia, non per niente è il suo capoluogo. Ricca di storia e splendidi monumenti da visitare, come Napoli è stata tra le capitali d’Europa tra l’Ottocento e il Novecento e proprio per questo è ricca di luoghi incantevoli. Non si cono solo belle spiagge a Palermo, ma tanto altro e se la si vuole visitare in tre giorni è bene sapere tutto ciò che si deve vedere.

Tra l’altro è una città molto facile da raggiungere, Raynair ha aumentato i voli su Palermo tempo fa e spesso si trovano biglietti a pochissimo prezzo, cosa che rende questo luogo ancora più appetibile. Una volta che si è arrivati bisognerà lasciarsi trasportare da un fascino senza tempo, oltre che dalle tante delizie culinarie che si possono gustare nel corso della permanenza.

Palermo in tre giorni, i luoghi che non possono mancare nell’itinerario

A Palermo c’è talmente tanto da vedere che sicuramente tre giorni non bastano, ma è comunque il giusto tempo per riuscire a poter ammirare quante più bellezze possibili. L’importante è avere bene a mente l’itinerario che si vorrà seguire, così da ottimizzare i tempi e riuscire a fare il massimo.

La Cattedrale di Palermo

Sicuramente è uno di quei luoghi che non si può evitare di visitare, è una chiesa imponente in cui si può ammirare tutta l’influenza dei Bizantini, degli Arabi e dei Normanni, stili diversi che si uniscono in un’unica struttura per un risultato meraviglioso.

San Giovanni degli Eremiti

Di chiese a Palermo ce ne sono tantissime, alcune però vale assolutamente la pena vederle, tra queste c’è l’abbazia di San Giovanni degli Eremiti che si trova in una via secondaria poco lontano da Palazzo dei Normanni (anche questo da vedere). C’è un bellissimo chiostro da ammirare, completamente immerso in un giardino che sembra essere magico.

Il mercato di Ballarò

Si tratta di un famoso mercato, il più antico di Palermo che va da piazza Casa Professa a Corso Tkory, una zona molto vasta interessata dalle più svariate bancarelle, dove trovare prodotti tipici, ma anche altro. Nel corso della passeggiata si potranno ammirare anche diverse opere di street-art e arrivare fino alla chiesa del Gesù, la cui particolarità risiede nel fatto che è ricoperta di stucchi e pietre semi-preziose.

L’Oratorio dei Bianchi

Anche in questa zona ci sono tantissime opere di street-art e poi, salendo una maestosa scalinata di marmo di Carrara si arriverà all’oratorio, che è davvero un luogo affascinante con il Serpotta e il Salone Fumagalli.

L’Orto Botanico

Si tratta di un’oasi di pace all’interno di una città in cui regna il caos, fondato nel 1780 è un luogo unico e ricco di piante esotiche ed orientali che sono davvero molto rare. Non bisogna essere esperti per poter ammirare le magiche serre e le vasche ricche di ninfee e bambù.

Chiaramente non sono solo questi i luoghi da visitare a Palermo, ma dovendo fare una cernita sono senz’altro quelli imperdibili, da ammirare per poter assaporare la vera città.