Il grande ritorno su Rai 2 con una sorpresa per il pubblico appassionato: quel forte ruggito inizi a sentirlo?

L’attesa sempre più crescente ma, finalmente, ci siamo: torna su Rai 2 con importanti novità per i telespettatori.

Il mese di aprile segna l’ultima fase della stagione televisiva dopodiché si lascia spazio alla pausa estiva. Tuttavia vi sono ancora molte novità da scoprire. Soprattutto l’azienda Rai ha in serbo alcune ‘chicche’ che le garantirebbero così una chiusura con il botto.

Attualmente in onda Che Dio ci Aiuti e Costanza, due fiction per la rete ammiraglia dai buoni risultati, anche il secondo canale – sovente bistrattato – parrebbe in crescita grazie a Stefano De Martino e il suo show Stasera Tutto è Possibile. Ma, molto presto, il programma di intrattenimento chiuderà i battenti, almeno per ora.

Al suo posto un ritorno graditissimo che promette scintille, stando alle prime anticipazioni. Tanti ospiti, volti famosissimi al pubblico italiano, pronti a mettersi in gioco. Mancano pochi dettagli al rinnovato debutto. Chi saprà suscitare maggior stupore?

Rai 2, novità aprile 2025: il ritorno in tv con Raz Degan

L’attore israeliano rappresenta solo una piccola parte del programma. Ex modello, noto alle cronache rosa per la sua storia d’amore con Paola Barale, infine interprete di film e serie tv tra cui l’8a stagione di Un Passo dal Cielo, recentemente andata in onda. Un vita itinerante, ne avrà da raccontare.

Ebbene, il 22 aprile farà ritorno lei, Francesca Fagnani. La nuova edizione di Belve non mancherà di sorprendere, ancora una volta, sempre mantenendo quell’impronta graffiante. Cominciate le prime registrazioni, Tv Blog ha svelato alcuni degli ospiti, quali future ‘vittime’ della conduttrice.

Oltre a Raz, si aggiungono Michele Morrone e l’ex pornodiva Milly D’Abbraccio. Nella lista, seppur in attesa di conferme, leader del PD Elly Schlein infine Nino Frassica. Il meccanismo è sempre lo stesso: una serie di domande scomode da porre all’intervistato – potrebbe, persino, rivelarsi un’esperienza catartica.

Anche durante la precedente edizione, conclusasi a dicembre, la giornalista non ha fatto sconti a nessuno, scatenando un disagio incontrollato – si rammenti quel vis-à-vis con Teo Mammucari, finito in ‘tragedia’. Quindi, cosa aspettarsi? Sicuramente assisteremo a momenti divertenti, confidenziali e imbarazzanti.

Non solo, quest’anno Fagnani raddoppia. Difatti, previsto lo spin-off del suo programma, Belve Crime, sulla scia di Franca Leosini: “Verrà ascoltato il punto di vista del colpevole o di chi c’era sul luogo del delitto. Un viaggio dentro la mente di chi sbaglia” così l’ha descritto. Si esplorerà il lato più noir della cronaca.

Curiosità per le interviste inedite nelle quali si narra una storia di vita strettamente intima e personale. Uno spazio per riversare i propri peccati, seguendo uno stile davvero inconfondibile.