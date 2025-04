Previsioni meteo, aprile pazzo tra schiarite ingannevoli e piogge battenti – viagginews.com

Le previsioni meteo della prima metà di aprile non consentono di intravedere l’arrivo di una fase stabile di bel tempo sull’Italia, le schiarite in queste prime settimane saranno esclusivamente illusorie.

Il colpo di coda dell’inverno 2025 continua a condizionare il clima sul Belpaese. Dopo aver vissuto una stagione autunnale avara di precipitazioni e una invernale piuttosto mite, l’Italia si trova a confrontarsi con un inizio primavera decisamente più piovoso delle aspettative.

L’instabilità meteorologica di queste prime settimane di primavera è in linea con le tendenze, tuttavia ci si aspettava forse qualche giornata di pioggia in meno e di conseguenza un clima più sereno soprattutto al Sud Italia, zona in cui solitamente precipitazioni e maltempo sono eventi che si vedono raramente.

Il fatto che l’inizio primavera 2025 sia più piovoso del solito al Sud è una buona notizia per le regioni meridionali che in autunno e in inverno non hanno ricevuto un apporto di piogge sufficiente a garantire il mantenimento delle risorse idriche durante la stagione più calda dell’anno e che rischiano di vivere periodi di forte siccità.

Previsioni meteo dall’8 al 15 aprile: schiarite solo temporanee e possibili piogge su tutto il territorio

Precedentemente abbiamo già detto che questa settimana sarà all’insegna della variabilità. Dopo un inizio freddo e piovoso ci sarà una breve pausa di bel tempo che però durerà esclusivamente fino a venerdì, a partire da sabato infatti le correnti fredde provenienti dall’Est Europa porteranno una nuova fase di instabilità.

La prossima settimana non ci saranno cambiamenti significativi nel quadro meteorologico dell’Italia. L’alta pressione portata dall’anticiclone si stanzierà nel Nord Europa, garantendo un clima sereno e stabile, la sua forza però non sarà sufficiente a contrastare le correnti fredde depressionarie che giungono dall’Est Europa.

Lo scontro tra masse di aria fredda e calda causerà un clima tendenzialmente instabile con possibilità di rovesci e piogge deboli su gran parte dell’Italia già a partire da martedì 8 aprile e con un intensificazione dei fenomeni perturbati a partire dal giorno seguente. Fino al 15 di aprile si alterneranno giornate di sole e bel tempo ad altre condizionate dal maltempo e dalle piogge, in alcuni casi le variabili climatiche potrebbero presentarsi all’interno della stessa giornata.

Nonostante questa diffusa e permanente variabilità, le temperature cominceranno a salire e regaleranno quantomeno un clima mite. Attualmente, dunque, non sembra che il freddo giunto in queste ultime ore in Italia possa ripresentarsi anche la settimana prossima, il che è di fatto un primo chiaro segnale che l’inverno sarà definitivamente alle spalle.