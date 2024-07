Si chiama Wild Atlantic Way ed è la strada più selvaggia e incredibile di tutta l’Irlanda, qui una guida per voi che volete attraversarla.



L’Irlanda è una destinazione magica. Se siete appassionati di paesaggi mozzafiato dove la natura si fa sentire in tutta la sua potenza siete nel posto giusto. Oggi vi parliamo della Wild Atlantic Way in Irlanda, appunto, che porta i visitatori a scoprire l’Oceano da un punto di vista completamente nuovo, tra sport, natura e paesaggi mozzafiato.

Nel cuore della Contea di Cork inizia questa strada considerata la più selvaggia dell’Irlanda che arriva nella Conte di Donegal, nell’estremo nord. Come percorrere la Wild Atalantic Way? Scoprite qui di seguito una piccola ma preziosa guida che può darvi la giusta indicazione

Guida alla Wild Atlantic Way

La Wild Atlantic Way non solo è una strada selvaggia nel cuore dell’Irlanda, ma è anche un’occasione che i viaggiatori hanno a loro disposizione per conoscere meglio il territorio. Si attraversano infatti nove contee e tre province per approdare sulla costa celtica più a nord.

Potete percorrerla a piedi, in auto, ma anche in bici o – perché no – a cavallo. L’importante è che avanziate su questa strada irlandese avendo chiaro che, come cantava Fabrizio De André in Khorakhanè: “Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare“. La vita on the road è ricca di imprevisti e avventure, siate pronti a godervi tutto ciò che accade con lo giusto spirito.

Di certo vale la pena provare a compiere questo percorso ricco di esperienze uniche, oltre a vedere i prati verdi e le montagne a picco sul mare per cui l’Irlanda è famosa, ci si può calare in alcune delle più suggestive realtà locali, come il bagno d’alghe a Mullaghmore Head, le escursioni in kayak nella baia di Kenmare e la scuola di pane a Cork.

Il percorso si snoda per tanti chilometri, parte da Mizen Head, il punto più meridionale dell’isola, a Malin Head, il più settentrionale, dove la Wild Atlantic Way incontra la Causeway Coastal Route, vicino a Derry-Londonderry. Da qui, percorrendo ancora 300 chilometri, si arriva a Belfast. Quello che possiamo dire è che una volta che concluso il viaggio non sarete più le stesse persone di quando siete partiti.

Quanto è lunga e cosa si può fare nelle tappe intermedie?

Le attività da fare percorrendo questi oltre 2500 chilometri di Wild Atlantic Way sono tantissime. Si possono fare escursioni su sentieri adatti a tutti i livelli. Dagli sport più estremi a quelli più cool come il surf in Irlanda che si può fare tra le contee di Sligo e di Donegal, le spiagge, come quelle di Bundoran e Lahinch sono tra le più famose.

Si passa poi ad attività emozionanti come l’osservazione degli uccelli e della fauna selvatica, cole il whale watching lungo la costa irlandese. Questa zona d’Irlanda, infatti, è caratterizzata da una varietà faunistica e di ecosistemi piuttosto importante, foche comprese che giocheranno con voi nella baia di Glengarriff.

Inoltre potete prendere parte ai tanti festival locali, e fare visite all’insegna della cultura alla scoperta dei castelli e delle rarità custodite nei musei. D’altronde sono tante le meraviglie da visitare in Irlanda. Ma vediamo di seguito la guida con le tappe principali della Wild Atlantic Way così da avere un’idea di come organizzare il percorso.

DONEGAL: Slieve League Cliffs: queste scogliere sono tra le più alte d’Europa. Donegal Town: un affascinante paese con un castello storico.

SLIGO: Benbulben: una montagna iconica che offre fantastici panorami. Sligo Town: famosa per la sua scena culturale e i legami con il poeta W.B. Yeats.

LEITRIM: Lago di Lough Allen: un luogo tranquillo per passeggiate e per praticare sport acquatici.

MAYO: Clew Bay: famosa per le sue isole e panorami magnifici. Achill Island: l’isola più grande d’Irlanda, con spiagge magnifiche e paesaggi selvaggi.

GALWAY: Città di Galway: conosciuta per il suo spirito vivace, la musica tradizionale e i festival. Il Connemara: una regione di bellezze naturali con laghi e montagne.

CLARE: Le scogliere di Moher: uUno dei luoghi più iconici dell’Irlanda. Il Burren: un paesaggio unico con flora e fauna particolari.

LIMERICK e KERRY: Killarney National Park: bellissimi laghi e montagne. Ring of Kerry: un famoso percorso panoramico con paesaggi costieri stupendi.

CORK: Città di Cork: una delle città più vivaci d’Irlanda, famosa per la sua gastronomia. Ballydehob: un incantevole villaggio costiero con una splendida vista.



In ogni vostra tappa scoprirete nuove curiosità sull’Irlanda e gli irlandesi che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze.

Cosa serve per intraprendere questa rotta così avventurosa

Andare alla scoperta della Wild Atlantic Way in Irlanda non è un’impresa per tutti, soprattutto se si decide di percorrere questa strada a piedi. Se, invece, si opta per un tour in auto allora questa tipologia di vacanza diventa quasi perfetta per tutti. Unica condizione? Avere un incredibile spirito di adattamento e tantissima voglia di vivere la natura, di esperienze avventurose così ce ne sono davvero poche!