Che l’avventura abbia inizio! Ecco 5 esperienze che ti faranno perdere la testa

Se avete voglia di un viaggio avventuroso, ci sono alcune esperienze che è possibile fare da togliere il fiato. Scopriamo quali sono e soprattutto dove è possibile farle.

Un viaggio avventuroso può essere uno spunto interessante se avete voglia di cambiare un po’, sicuramente c’è una buona dose di adrenalina con queste attività quindi dovete solo scegliere quella che fa per voi, se partite in famiglia o gruppo oppure se è un’esperienza da fare da soli.

Non tutte le esperienze sono super costose, quindi è possibile per tutti provarne almeno una.

5 esperienze da perdere la testa

Tra le esperienze più avventurose ma anche suggestive da fare c’è quella di fare il bagno con i delfini. Si tratta veramente di un’occasione magica per poter vedere da vicino questi splendidi esemplari marini che sono in via d’estinzione. Ancora più unico il poter stare direttamente nel loro habitat naturale ad esempio in Grecia nel Parco Nazionale Marino che è il più grande di tutto il Mediterraneo.

Altra esperienza da fare una volta nella vita è passare la notte nel deserto, magari prima passeggiando a cavallo di un cammello oppure sfrecciando su un 4×4 tra le dune. Si può passare la notte in un campo beduino, ammirando le stelle e la tranquillità che circonda la natura. L’esperienza si può fare in Marocco con un tour tutto organizzato.

Se amate navigare, allora dovete assaporare una volta l’ebrezza di farlo tra i ghiacciai su un mezzo anfibio. Questa è un’esperienza molto suggestiva e soprattutto completamente diversa da quello che si può fare comunemente su una nave. Si vede la natura da vicino e anche la sua trasformazione. Potete provare in Islanda dove vengono organizzati tour appositi oppure in Patagonia dove si trova il Perito Moreno uno dei ghiacciai più grandi del mondo.

Per i più sportivi invece è doveroso provare il rafting, magari guidando proprio in testa tutta la squadra. Una bellissima esperienza, molto divertente. Il rafting è considerato uno sport estremo e chi ama l’acqua, andrà a nozze. Si può fare anche in Italia, in Trentino Alto Adige.

Ultima, ma non meno importante, la caccia all’aurora polare. Le bande luminose che sono visibili dalla terra e che formano dei colori incredibili. Assistere a questo fenomeno non è affatto facile e per questo vengono organizzati veri e propri viaggi appositi, per trovarla è possibile andare in Svezia, Finlandia oppure in Norvegia.

Queste sono esperienze da sogno ma ce ne sono tante altre come lanciarsi da una zipline o salire sulla cima più alta. Ognuno può scegliere la sua sfida personale.