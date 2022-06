Le tappe per fare surf lungo la Wild Atlantic Way in Irlanda: queste spiagge sono il paradiso per i surfisti.

Quando vi abbiamo parlato della Wild Atlantic Way abbiamo detto che alcune tappe di questo incredibile percorso regalano grandi emozioni a chi ama fare surf. E infatti tra le contee di Slingo e di Donegal si trovano diversi punti con onde pazzesche. Fare surf in Irlanda è un sogno che diventa realtà!

Il paradiso per i surfisti quindi si trova qui, lungo le coste dell’Irlanda affacciate sull’Oceano modellate da anni di venti e di onde incessanti.

Le mete top dove fare surf in Irlanda

Fare surf in Irlanda è una vera e propria emozione unica. Prima di tutto questo sport ci permette di connetterci con la natura e con noi stessi. Rimanere in acqua, scrutare l’orizzonte, capire qual è l’onda giusta e poi scegliere il momento corretto per il pop-up è tutta questione di feeling con la natura. Vediamo allora le tappe imperdibili per fare surf lungo l’irlandese Wild Atlantic Way.

La prima tappa per gli amanti del surf in Irlanda, lungo la Wild Atlantic Way, si trova a Bundoran, nel Donegal, ed è una delle 20 città perfette per fare surf. Qui anche i principianti potranno cimentarsi con questa esperienza sportiva grazie alla scuola locale.

Ci spostiamo poi a Mullaghmor Head, a Sligo . Questo tratto di costa offre onde perfette per gli appassinati si surf più esperti perché le onde sono molto grandi e piuttosto impegnative da cavalcare.

Preparate la tavola da surf

Ecco allora che è tutto pronto. Conosciamo le tappe imperdibili per surfare in Irlanda lungo la Wild Atlantic Way e non ci resta che lucidare la tavola, preparare la muta da surf e sentirci un po’ come Laura Crane!