Libro di volo per bambini, i più belli per il battesimo dell’aria e non solo

Se viaggiate con i vostri figli potete rendere indimenticabile questa esperienza regalando loro un libro di volo per bambini, ecco i più belli da comprare online.

Molti genitori desiderano immortalare il primo volo in aereo dei loro piccoli scattando tante foto di un evento così importante, ma anche facendo firmare al comandante una sorta di attestato del battesimo dell’aria. Così nasce il libro di volo per bambini, una sorta di ricordo tangibile dell’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita.

In sostanza si tratta di un book da affidare alla hostess (o allo steward), che lo porta al comandante in cabina, il quale lo compila con i dati del volo e tutti i dettagli inerenti la tratta e il tipo di aeromobile. Sul libro di volo si possono poi appuntare sensazioni, ricordi e piccoli aneddoti.

È di certo un modo molto simpatico e originale per rendere indelebile l’esperienza del primo viaggio in aereo ai vostri figli. Qui di seguito abbiamo scelto tre pubblicazioni che potete comprare online su Amazon con un clic.

Libro ricordo del primo viaggio in aereo, idea originale per testimoniare il battesimo dell’aria dei bambini

Con questo libro di volo per bambini potete rendere indelebile il primo viaggio in aereo dei vostri figli. Una sorta di “battesimo” certificato dal comandante del volo che attesta che il bimbo o la bimba ha volato in tal giorno a bordo del tal aereo lungo una determinata tratta. Ogni libro ha poi diverse sezioni in cui poter appuntare altri aneddoti e informazioni utili e interessanti.

Se state effettuando delle vacanze con un neonato non perdete l’occasione per regalare questo libro ricordo del primo volo in aereo, quando sarà più grande diventerà uno dei suoi piccoli tesori. Ed ecco tre modelli che potete acquistare con un clic direttamente da Amazon per poi riceverli comodamente a casa tramite il corriere.

State per partire verso una delle spiagge più adatte ai bambini in Italia? Allora questo giornale di viaggio per bambini fa al caso vostro: My Flight Log book For Kids vi consente di prendere nota dei dettagli di volo e annotare le esperienze più importanti grazie alle sue cento pagine.

Un altro volume davvero interessante e divertente, che sarà apprezzato dai bambini che amano gli animali è il Kids Flight Log: 100 Flights. Dog lover travel journal for kids. È un libro ricordo del primo volo con all’interno delle bellissime illustrazioni di cuccioli e cagnolini. C’è spazio per annotare qualsiasi dettaglio del volo, anche il pasto consumato durante il viaggio.

Infine il terzo libro di volo per bambini che vi suggeriamo è My Flight Logbook For Kids (dimensioni 15.24 x 0.58 x 22.86 cm). Qui potrete inserire tutti i dati necessari (nome e cognome del bimbo, data e numero del volo) da far firmare al comandante. Se andate in vacanza in Spagna con i bambini non potete perdervelo.

