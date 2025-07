Alla ‘Sorrentina’ ci ho fatto il pollo, è venuto così succoso che anche i bambini mi hanno chiesto il bis

Prepara il pollo alla Sorrentina e vedi che ti mangi: così morbido e succoso che non serve nemmeno il coltello per tagliarlo.

Il pollo e in particolare il petto di pollo, è uno dei tagli di carne bianca che più viene acquistato e utilizzato in cucina. Grazie al suo bassissimo apporto calorico, è perfetto per essere introdotto anche all’interno di una dieta alimentare controllata, ma non solo, perché essendo molto versatile, si potrà preparare in tantissimi modi.

C’è chi lo preferisce fare semplicemente alla griglia, magari accompagnando le fettine di petto di pollo con contorni freschi di stagione e chi invece, stanco di mangiarlo sempre allo stesso modo, cercare idee sempre nuove per poterlo cucinare. Ebbene, abbiamo noi la versione perfetta per la cena di oggi, infatti, con questa ricetta si potranno gustare degli squisiti straccetti di petto di pollo alla Sorrentina.

Straccetti di petto di pollo alla Sorrentina, il secondo piatto ricco di gusto

Gli straccetti di petto di pollo alla Sorrentina sono un secondo piatto facile e veloce da preparare. Ideale quando per cena si ha voglia di qualcosa di diverso, ma senza appesantirsi troppo. La ricetta perfetta quando si ha poco tempo a disposizione e poche idee su cosa portare in tavola. Vediamo quindi ingredienti e procedimento per preparare questi straccetti di pollo alla Sorrentina.

Ingredienti per 4 persone:

Petto di pollo 500 g

Passata di pomodoro 300 g

Mozzarella 100 g

Scalogno 1

Basilico 4 foglie

Farina 00 per infarinare q.b.

Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 20 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Mondare uno scalogno e tritarlo finemente Versarlo in un tegame con un filo d’olio extravergine d’oliva e cuocere per qualche minuto a fuoco dolce, mescolando spesso per non far bruciare il soffritto Unire la passata di pomodoro, aggiustate di sale e versare un mestolo d’acqua Coprire e cuocere a fuoco dolce per 20 minuti Intanto tagliate il petto di pollo a striscioline di circa 1 cm di spessore e poi in pezzi irregolari di circa 5 cm di lunghezza Passate gli straccetti di pollo nella farina e, mano a mano, sistemarli su un vassoietto foderato con carta forno Scaldare una padella con dell’olio e poi scottare il pollo, cuocendo a fiamma viva per 2-3 minuti, girandoli di tanto in tanto Quando saranno dorati 10, aggiustare di sale e infine unite il sugo di pomodoro Proseguire ancora per 2 minuti e poi spegnere la fiamma Unire la mozzarella tagliata a cubetti e spezzettare le foglioline di basilico a mano Regolare di sale e pepe e mescolare il tutto Versare il composto ottenuto in una pirofila Spolverizzare con del parmigiano grattugiato Infornare, in forno preriscaldato a 240° in modalità grill, per 8-10 minuti o comunque il tempo necessario per far filare la mozzarella.

Ed ecco che gli straccetti di petto di pollo alla Sorrentina sono pronti per esser serviti. Se si vuole evitare il passaggio in forno, si potrà aggiungere la mozzarella e lasciare che fonda direttamente in padella.