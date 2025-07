Torna l’anticiclone ma stavolta è diverso: come cambia l’estate in Italia – viagginews.com

Il ritorno immediato dell’anticiclone africano ha fatto immediatamente temere un ritorno al clima estremo delle scorse settimane, ma pare che questa volta il clima sarà più clemente e che successivamente possa esserci un’ulteriore svolta.

Una due giorni di pioggia al Nord che ha fatto sperare in un break temporalesco esteso, ma che già oggi si è esaurita a causa dell’aumento della pressione atmosferica generata dalla risalita dell’anticiclone africano. Le piogge e le correnti fresche dei giorni passati hanno dato permesso un sospiro di sollievo per gli abitanti del settentrione, duramente colpiti dal caldo sin dagli albori di giugno.

L’ondata perturbata non ha fatto in tempo a scendere sul Centro e Sud Italia, ma ha comunque avuto degli effetti positivi. Nei giorni scorsi abbiamo registrato alcuni rovesci temporaleschi sulle zone appenniniche e sulle coste adriatiche, cieli coperti e venti rinfrescanti nelle regioni del Sud (in Campania ci sono state alcune timide piogge ieri).

Appare evidente che se la tendenza si fosse confermata anche oggi e nei prossimi giorni i benefici in termini di temperatura sarebbero stati maggiori ed è altrettanto ovvio che la consapevolezza del ritorno dell’anticiclone in forze sull’Italia porta con sé il timore che si possa tornare su picchi termici anomali e temperature medie estreme.

L’anticiclone torna, il caldo intenso per il momento no

Già oggi tornerà il sereno su tutta l’Italia, le giornate saranno soleggiate, i cieli limpidi e i venti calmi. Non bisogna però avere timore che questo porti a giornate da 40° all’ombra o al ritorno delle notti tropicali in cui il termometro non scende mai sotto i 24-25°. I prossimi giorni saranno tipicamente estivi, è vero, ma come quelli che ricordiamo da bambini.

Secondo gli ultimi aggiornamenti fino a sabato le massime si assesteranno tra i 28 ed i 32 gradi nelle zone più calde della penisola e potrebbero essere addirittura inferiori in altre. La notte invece il termometro tornerà a scendere sotto i vengi gradi regalandoci il clima perfetto per dormire serenamente senza la necessità di utilizzare un condizionatore d’aria.

Sebbene si tratti di una possibilità ancora da confermare, è probabile che domenica ci sarà un’ulteriore svolta climatica. I modelli meteorologici suggeriscono che potrebbe fare il suo ingresso in Italia una nuova perturbazione, nulla di eccezionale o estremo, ma comunque un periodo di pioggia che potrà consentire di mantenere piacevoli o quantomeno sopportabili le temperature.

Che si tratti di una nuova tendenza finora non scorta dagli esperti? Di sicuro è qualcosa che tutti sperano e che ci permetterebbe di vivere una seconda parte d’estate decisamente più piacevole.