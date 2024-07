Viaggi in auto all’estero, le regole da sapere: tutto quello che si deve conoscere

Viaggiare in auto è un’opzione scelta da sempre più persone, anche per risparmiare, è necessario conoscere tutte le regole vigenti all’Estero.

Per viaggiare in auto esistono delle regole da rispettare per stare sicuri, soprattutto quando si viaggia all’Estero, dove potrebbero esserci regole differenti dall’Italia. Per questo, prima di partire, è bene conoscerle così da non essere impreparati e poter guidare senza alcun problema.

Viaggiare in auto con i bambini, ad esempio, può essere comodo ma è necessario – anche in questo caso – rispettare alcune regole, che in questo caso sono praticamente uguali in ogni paese. Ma quali sono i documenti da portare con se in viaggio, quando si decide di partire in auto? Scopriamo tutto quello che serve.

Viaggiare in auto all’estero, cosa bisogna portare con se

Viaggiare in auto si rivela spesso una delle soluzioni più comode, sebbene raggiungere paesi all’estero richiede un bel po’ di ore di viaggio, è un modo sicuramente più economico per spostarsi e inoltre non c’è bisogno di prenotare nulla, si può decidere tutto all’ultimo minuto. E’ importante, però, conoscere la documentazione che serve per circolare negli altri paesi e le regole vigenti.

Chiaramente il principale documento che non deve mai mancare è la patente e se il paese verso cui si è diretti lo richiede, anche il permesso internazionale di guida. Si dovrà avere, inoltre, la RC auto valida e la carta verde che servirà in tutti i paesi fuori dall’Unione Europea. Generalmente quando si noleggia in auto è fornita di tutta la documentazione valida nei paesi comunitari.

Oltre ai documenti necessari, sarà importante conoscere la normativa vigente nei paesi dove si è diretti, come i limiti di velocità e le regole di circolazione. Ad esempio in Svizzera e in Austria si dovrà pagare un bollo per circolare su autostrade e strade principali e nel caso in cui non lo si ha, si rischia una multa piuttosto esosa. Qualora l’auto con cui si viaggia è noleggiata, l’agenzia cui ci si è rivolti dovrebbe informa su tutte quelle che sono le regole di circolazione vigenti nel paese di destinazione.

Ci sono poi alcune regole che possono apparire bizzarre, ma che è sempre bene conoscere sempre per non ricevere sanzioni gravose. Ad esempio nel Regno Unito bisogna fare attenzione a non schizzare i pedoni che camminano sul marciapiede in caso di pioggia. In Svizzera, invece, è bandito il rumore, dalle 22 alle 07 del mattino è vietato chiudere le portiere o il portabagagli con troppa forza.