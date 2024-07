Le isole più al Nord del pianeta: un vero gioiello da vedere almeno una volta nella vita

Con il caldo torrido che sta investendo l’Italia c’è chi pensa a un viaggio dove le temperature sono fresche, dove si trovano queste isole.

Quando è tempo d’estate in tanti pensano a dove trascorrere le vacanze al fresco e non patire più le temperature al di sopra delle medie stagionali, afose e opprimenti. Per fortuna ci sono un sacco di mete fresche dove potersi recare in estate e tra queste non possono non essere citate le isole più al Nord del mondo, le isole Svalbard.

E’ facile comprendere come parliamo di una meta che non ha nulla a che vedere con le isole del nostro Paese, essendo le più al Nord al mondo è chiaro che siano più che fresche. Conosciamo questo luogo unico dove vale davvero la pena andare.

Le isole Svalbard, quando si arriva nel punto più al Nord del mondo

Le isole Svalbard formano un arcipelago che si trova nel Mar Glaciale Artico, tra la Norvegia e il Polo Nord, ci sono alcune isole principali – Edgeøya, Barentsøya, Spitsbergen, Nordaustlandet e altre minori. La più grande è Spitsbergen ed è quella in cui si trovano la maggior parte degli insediamenti umani.

Il clima di queste isole è chiaramente molto freddo, l’inverno è lungo e gelido mentre l’estate è breve e con una temperatura fresca, anche se grazie alle correnti del Golfo, le temperature invernali riescono a essere più miti rispetto ad altri luoghi che hanno la stessa latitudine. Una delle caratteristiche che rende quest’arcipelago così affascinante è sicuramente la fauna unica e una natura meravigliosa.

Qui troviamo orsi polari, volpi artiche ma anche renne e diverse specie di uccelli marini. Nel corso dell’estate l’area costiera si ricopre di muschi e licheni ma anche piante fiorite. L’economia di queste isole si basa prevalentemente sul turismo, ma qui c’è una grande attività di ricerca scientifica e si estrae il carbone. Sull’isola di Longyearbyen ad esempio ci sono diverse istituzioni che studiano il clima.

Questo luogo è la meta preferita di turisti che amano le avventure estreme, le temperature alte e la natura selvaggia. Tra le diverse attività che si possono svolgere ci sono escursioni, kayak, passeggiate in slitta e osservare la fauna selvatica che abita l’arcipelago, come gli orsi polari. Un’alta cosa che rende questo posto magico è la luce del sole di mezzanotte nel corso dell’estate e l’aurora boreale d’inverno.

Le isole Svalbard si raggiungono con un volo da Tormsø e Oslo in Norvegia, qui bisogna seguire una serie di regole molto rigide, che sono state stabilite per proteggere il fragile ecosistema e devono essere rispettate da tutti i visitatori.