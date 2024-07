Dalle Tremiti alle Cheradi, dall’Isola di Varano all’Isola di Sant’Eufemia nella baia di Vieste, guida alle 5 isole più belle della Puglia.

Con oltre 900 km di costa la Puglia, il “tacco” dello Stivale italiano, è una destinazione turistica molto ambita sia dagli italiani che dagli stranieri per il suo mare e per le sue spiagge incantevoli oltre che per l’arte, con i tesori del Barocco leccese, per le specialità enogastronomiche e per l’ospitalità dei suoi abitanti.

Tra le meraviglie nascoste della Puglia ci sono anche alcune delle isole più incantevoli d’Italia. Ecco una guida di viaggio alle 5 isole più belle della regione, i luoghi da visitare e le esperienze da non perdere.

Puglia, le 5 isole più belle

Le isole della Puglia sono veri e propri gioielli del Mediterraneo. Dalle storiche Isole Tremiti alla selvaggia Isola di Varano, ogni isola offre un’esperienza di viaggio indimenticabile. Esplorare queste meraviglie naturali è un’occasione per scoprire la bellezza autentica della Puglia e vivere momenti di puro relax a contatto con la natura.

Se stai cercando l’ispirazione per le tue prossime vacanze, esplorare le isole della Puglia è una scelta perfetta. In questo articolo ti portiamo alla scoperta delle 5 isole più belle che costellano le coste pugliesi. Pianifica il tuo viaggio e lasciati incantare dai paradisi nascosti tra lo Ionio e l’Adriatico.

Isole Tremiti

L’arcipelago delle Isole Tremiti, a nord di Vieste nel Gargano, è un gioiello naturalistico che comprende le isole di San Domino, dove Lucio Dalla possedeva una villa, San Nicola, Caprara, Cretaccio e Pianosa, tutte di origine calcarea e ricoperte da una rigogliosa macchia mediterranea.

Le Isole Tremiti hanno una lunga storia che risale all’antichità romana e bizantina. Nel VI secolo d.C., l’isola di San Nicola ospitava un monastero benedettino, mentre nel XIX secolo le isole divennero una colonia penale per detenuti politici. Oggi, le Tremiti sono un’affascinante destinazione turistica, con un’atmosfera tranquilla e rilassante lontana dal caos della terraferma.

Tra le principali attrazioni delle Tremiti ci sono le meravigliose calette e grotte marine, accessibili solo via mare. Le acque cristalline e i fondali ricchi di vita marina offrono opportunità uniche per lo snorkeling e le immersioni subacquee. Inoltre, gli amanti del trekking possono esplorare i sentieri panoramici che si snodano tra la rigogliosa vegetazione mediterranea.

Queste isole, le più famose della Puglia, sono anche note per la loro cucina tradizionale a base di pesce fresco e prodotti locali. Tra i piatti tipici ci sono la zuppa di cozze, le orecchiette alle cime di rapa e il brodetto di pesce. Le Tremiti sono raggiungibili via mare dai porti di Termoli, Vieste, Rodi Garganico e Peschici, grazie a numerosi collegamenti marittimi con traghetti o aliscafi gestiti da diverse compagnie di navigazione.

L’Isola di Sant’Andrea tra le 5 isole più belle della Puglia

Sapevi che anche in Puglia ci sono i faraglioni? Si trovano vicino all‘Isola di Sant’Andrea, una piccola isola situata nel Mar Ionio, a pochissima distanza dalla costa di Gallipoli, e fa parte del Parco Naturale Regionale “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, un’area protetta istituita nel 2006 per preservare la ricca biodiversità marina e terrestre della zona.

Si estende per circa 0,4 km quadrati ed è collegata alla terraferma da un suggestivo ponte pedonale. Sulla piccola isola si ergono un faro e le rovine di un’antica torre di avvistamento, la Torre di Sant’Andrea, costruita nel XVI secolo per difendersi dagli attacchi dei pirati.

L’Isola di Sant’Andrea è una meta molto ambita: le sue acque cristalline e le magnifiche scogliere la rendono un paradiso per gli appassionati di immersioni. È inoltre possibile noleggiare kayak o partecipare a tour in barca per ammirare l’isola da una prospettiva unica. Oltre alle attività acquatiche, l’isola offre sentieri panoramici perfetti per passeggiate e trekking.

Le Isole Cheradi

Le Isole Cheradi sono un piccolo arcipelago situato in Puglia nella baia naturale del Mar Grande di Taranto. Queste isole chiudono la darsena del Mar Grande a sud-ovest, creando un paesaggio suggestivo e un habitat naturale unico dove vive anche una colonia di cetacei e delfini.

Le Isole Cheradi comprendono due isolotti che si trovano di fronte alla città di Taranto: l‘Isola di San Pietro e l’Isola di San Paolo. Sono entrambe di origine sedimentaria e presentano un paesaggio roccioso e scogliere a picco sul mare.

Queste isole hanno una lunga storia legata alla città di Taranto: tracce archeologiche suggeriscono che queste isole furono abitate fin dall’antichità. Negli ultimi secoli sono state utilizzate come avamposti militari e come rifugi per pescatori e naviganti. Oggi, le Isole Cheradi rappresentano un’importante riserva naturale protetta, con una ricca biodiversità marina e terrestre.

Le acque cristalline che le circondano sono un habitat ideale per numerose specie di pesci, molluschi e mammiferi marini. È possibile visitare l’Isola di San Pietro, dove si trovano alcune strutture ricettive e ristoranti tipici. Sono inoltre organizzate escursioni in barca per ammirare le isole da vicino e immergersi nelle acque turchesi circostanti.

L’Isola di Varano

Nel cuore della Puglia, precisamente nella provincia di Foggia, si trova l’Isola di Varano, una sottile striscia di terra che separa il Lago di Varano dal Mare Adriatico creando un ecosistema naturale unico e suggestivo. Ricoperta da dune sabbiose e vegetazione tipica delle zone costiere, quest’isola offre un paesaggio selvaggio e incontaminato.

Il Lago di Varano, che si trova a ovest dell’isola, è il più grande lago naturale della Puglia, con un’estensione di oltre 60 chilometri quadrati. Questo bacino d’acqua è un’importante area naturalistica, habitat di numerose specie di uccelli acquatici e altri animali selvatici.

L’Isola di Varano è una meta ideale per gli amanti della natura e del relax: le sue lunghe spiagge di sabbia bianca, lambite dalle acque cristalline del Mare Adriatico, sono perfette per prendere il sole, nuotare e praticare attività come il windsurf e il kitesurfing. Inoltre l’isola è circondata da numerose grotte naturali, tra cui la suggestiva Grotta di San Michele, un sito di interesse geologico e storico. Per gli appassionati di birdwatching, la Riserva Naturale Isola di Varano offre l’opportunità di osservare diverse specie di uccelli migratori e stanziali.

L’Isola di Varano è facilmente raggiungibile dalle principali città della Puglia. Da Foggia e Manfredonia è possibile prendere la strada statale 691 e seguire le indicazioni per Cagnano Varano e Capoiale, due cittadine situate sull’isola. Ci sono numerose strutture ricettive e case vacanze disponibili per soggiornare direttamente sull’isola o nelle vicinanze.

L’Isola di Sant’Eufemia a Vieste

Concludiamo questo itinerario alla scoperta delle isole più belle della Puglia con l’Isola di Sant’Eufemia, che si trova nella baia di Vieste, tra Punta Santa Croce e Punta San Francesco. È separata dalla terraferma da un breve tratto di mare che, durante la bassa marea, permette di raggiungere l’isola a piedi. Sull’isola si ergono le rovine di un’antica chiesa rupestre dedicata a Venere Sosandra, una divinità venerata nell’antichità.

Il Faro di Vieste, costruito nel 1867, è il principale punto di riferimento dell’isola. Si tratta di un’opera architettonica di grande bellezza, che offre una vista mozzafiato sulla città di Vieste e sul mare Adriatico circostante. Il faro è stato recentemente ristrutturato e reso visitabile, consentendo ai turisti di ammirare da vicino questa struttura storica e godere di un panorama unico.

L’Isola di Sant’Eufemia riveste un’importanza storica e culturale notevole. Oltre alle citate rovine del santuario di Venere Sosandra, sull’isola sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici che testimoniano la presenza umana fin dall’antichità. Recenti scavi hanno portato alla luce nuove scoperte sul culto di questa divinità e sull’importanza dell’isola come luogo di pellegrinaggio nell’antica Grecia.