Faraglioni in Puglia? Quelli di Sant’Andrea sono i più sorprendenti di tutti

I faraglioni di Torre Sant’Andrea sono una delle bellezze naturali della Puglia che, più di altri, vi lasceranno senza fiato.

Torre Sant’Andrea è una zona della Puglia, tra Lecce e Otranto, tra Torre dell’Orso e Baia dei Turchi, sorprendente.

Come una perla nera rende speciale un collier, Torre Sant’Andrea con i sui faraglioni rende questo tratto di costa pugliese ancora più bello ed emozionante agli occhi di un visitatore. Cosa la rende unica?

I faraglioni in Puglia? Quelli di Torre Sant’Andrea sono speciali

Immaginate che davanti ai vostri occhi si parino dei blocchi giganteschi di pietra bianca a strapiombo sul mare. Una conformazione rocciosa che, se fossimo al tempo degli antichi greci, penseremmo forse che a metterli lì potrebbe essere stato benissimo Zeus in persona lanciandoli dall’Olimpo sulla Terra! I faraglioni di Torre Sant’Andrea emergono dal mare come dei giganti di pietra, bellissimi, candidi ed imponenti. Il contrasto con l’azzurro del mare è in grado di lasciare a bocca aperta chiunque.

L’Arco degli Innamorati: leggenda e superstizioni

Scrutando bene non si può non notare un arco, chiamato “Arco degli Innamorati“, meta ambita da chi si vuole giurare amore eterno in acqua e con un panorama difficilmente dimenticabile! Del resto leggenda vuole che chi nuota attraverso l’arco in un giorno di sole pieno vivrà un amore indimenticabile.

Le spiagge di Torre Sant’Andrea

Torre Sant’Andrea era un villaggio di pescatori, oggi è una meta turistica molto interessante e apprezzata dai visitatori di tutto il mondo. Oltre ai faraglioni si può visitare l’incantevole porticciolo, la torre di difesa cinquecentesca e tantissime piccole spiagge sabbiose che punteggiano tutta la costa. Come se fossero calette private sabbiose e meravigliose. Un consiglio? Se soffia la tramontana le acque del mare qui diventano ancora più trasparenti.



Visitare i faraglioni è un regalo bellissimo

Che la Puglia fosse una delle mete più ambite e ricercate per una vacanza non è una novità. Ma venire qui, in questa straordinaria regione, e non ammirare la potenza naturale e meravigliosa dei Faraglioni di Torre Sant’Andrea è un vero peccato!