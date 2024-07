Scopri le spiagge più selvagge del Lazio: una guida alle meraviglie naturali e alle destinazioni nascoste per un’esperienza di mare autentica e incontaminata.

Il Lazio, regione ricca di storia e cultura, non manca di offrire suggestivi paesaggi naturali. Oltre alle meraviglie di Roma e di altre celebri città d’arte come Viterbo, e ad importanti siti archeologici come le Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia, il Lazio vanta anche alcune delle spiagge più selvagge e incontaminate d’Italia.

Queste aree costiere, un po’ defilate dal turismo di massa, sono un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e del mare. In questo articolo andiamo alla scoperta alcune delle spiagge più suggestive e remote del Lazio dove il contatto con la natura è ancora intatto e l’ambiente marino offre esperienze uniche.

Le spiagge più selvagge del Lazio

Per chi ama la tranquillità e il contatto diretto con l’ambiente, le spiagge del Lazio rappresentano una destinazione ideale, ricca di sorprese e luoghi incantevoli da scoprire. Esplorarle significa immergersi in un mondo di bellezza naturale, dove il tempo sembra essersi fermato e il mare regala emozioni indimenticabili.

Le spiagge selvagge del Lazio offrono un’esperienza unica, lontano dalle folle e immersi nella natura incontaminata. Dalle baie nascoste di Ponza alle distese sabbiose di Torre Astura e Sabaudia, ogni località presenta caratteristiche uniche che la rendono speciale.

Torre Astura, Nettuno, una delle spiagge più selvagge del Lazio

Nei pressi di Nettuno si trova la Spiaggia di Torre Astura, una delle più belle spiagge vicino Roma, situata alla foce del fiume omonimo e caratterizzata da 8 km di sabbia dorata, dune e macchia mediterranea. La peculiarità di questa spiaggia è la presenza dell’omonimo isolotto fortificato, collegato alla terraferma da un ponte ad archi. La Torre Astura è una piccola fortezza del XVI secolo, un tempo isolata nel mare, che oggi costituisce uno scenario mozzafiato e suggestivo.

Per l’estate 2024, la spiaggia di Torre Astura ha riaperto al pubblico dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Il Comune di Nettuno mette a disposizione un servizio navetta a 1 euro per raggiungere la spiaggia partendo dal centro cittadino. È consigliabile portare con sé ombrelloni, sedie e quant’altro necessario per trascorrere una giornata di mare, in quanto non sono presenti stabilimenti balneari. Inoltre, è bene munirsi di acqua e generi di conforto, dal momento che non ci sono servizi nella zona.

Chiaia di Luna, la spiaggia più famosa di Ponza: riaprirà?

Chiaia di Luna è una delle spiagge più iconiche dell’isola di Ponza. Questa baia a forma di mezzaluna si trova incastonata tra alte scogliere di tufo vulcanico e offre uno scenario mozzafiato e unico nel suo genere. Chiaia di Luna è caratterizzata da sabbia finissima e acque cristalline di un azzurro intenso. Il nome deriva dalla sua forma simile a una falce di luna, particolarmente evidente durante le notti di plenilunio. Secondo la leggenda, la spiaggia avrebbe un’origine vulcanica e si sarebbe formata a seguito di un’eruzione sottomarina. Nell’antichità era utilizzata come porto naturale dai Romani, mentre nel XX secolo è diventata una meta turistica molto apprezzata per la sua bellezza incontaminata.

Le alte pareti rocciose che la circondano creano un’atmosfera intima e suggestiva, soprattutto durante le ore del tramonto, quando la luce solare si riflette sulle rocce dando vita a giochi di luce e ombre spettacolari. Purtroppo, in seguito ad alcuni crolli avvenuti negli anni passati a causa dello sfaldamento delle rocce, il più tragico dei quali ha causato la morte di una ragazza nel 2001, la spiaggia è attualmente chiusa al pubblico per motivi di sicurezza. Si stanno cercando soluzioni per la messa in sicurezza e riapertura di questo luogo unico.

Spiaggia di Cala dell’Acqua, Isola di Ponza

Un’altra perla dell’Isola di Ponza è la Spiaggia di Cala dell’Acqua, una delle calette più famose e suggestive. Si trova nella frazione di Le Forna, sulla costa occidentale dell’isola ed è caratterizzata da acque cristalline e trasparenti che rivelano un fondale roccioso. È circondata da suggestive scogliere e offre una vista da sogno sul mare aperto. A differenza di molte altre calette sull’isola, Cala dell’Acqua è raggiungibile sia via mare che via terra grazie alla presenza di un’unica strada carrabile che conduce alla spiaggia.

Questa cala è un punto di partenza per le gite turistiche in barca organizzate dai barcaioli locali. Inoltre, offre la possibilità di noleggiare attrezzature per lo snorkeling e l’immersione, consentendo ai visitatori di esplorare la ricca vita marina sottomarina. Sono disponibili anche servizi come bar, ristoranti e noleggio di lettini e ombrelloni. Per raggiungere Cala dell’Acqua via terra, è necessario seguire la strada principale che attraversa Le Forna fino a raggiungere un’area di parcheggio vicino alla spiaggia. Oppure, è possibile prenotare una gita in barca e raggiungere la cala via mare.

Le spiagge incontaminate e selvagge nel Lazio: Palmarola

Situata nell’Isola di Palmarola, altra meravigliosa isola dell’Arcipelago delle Isole Pontine, Cala Fonte è una spiaggia incantevole e difficilmente accessibile. Con le sue acque cristalline, la sabbia dorata e le scogliere che la circondano, è un vero paradiso naturale.

A Palmarola si trova anche Cala Nave, una piccola insenatura con acqua limpidissima e pareti rocciose a picco sul mare, per un’esperienza di totale immersione nella natura.

Spiaggia di Sabaudia

La spiaggia di Sabaudia è una splendida spiaggia in provincia di Latina, famosa per la sua sabbia finissima e dorata, le dune ricoperte di macchia mediterranea dove sorgono le ville di Vip e personaggi famosi, e per il mare cristallino, che da anni ottiene la Bandiera Blu. Si estende per chilometri e offre ampi spazi per rilassarsi e godersi il sole. Le dune che costeggiano la spiaggia creano un paesaggio naturale unico e suggestivo.

Inoltre, le acque limpide e poco profonde la rendono perfetta per le famiglie con bambini. Oltre al classico relax in spiaggia, a Sabaudia è possibile praticare varie attività come beach volley, windsurf e paddleboarding. Lungo il lungomare si trovano numerosi stabilimenti balneari attrezzati con ombrelloni, lettini e bar/ristoranti.

Spiaggia di Sant’Agostino, Gaeta

Tra Roma e Napoli, nei pressi di Gaeta, uno dei borghi sul mare più belli del Lazio, si trova la lunga spiaggia sabbiosa di Sant’Agostino, una delle spiagge più lunghe e popolari dei dintorni, incastonata tra alte falesie e circondata da una vegetazione rigogliosa, questa spiaggia si estende per circa 2 km e offre una bellissima vista sul Golfo di Gaeta. La sua posizione isolata e la scarsità di infrastrutture turistiche la rendono una delle mete preferite per chi cerca un contatto diretto con la natura.

Le acque cristalline e il fondale sabbioso sono perfetti per chi pratica sport acquatici come il surf e il windsurf. Inoltre, la spiaggia è facilmente accessibile attraverso sentieri che attraversano la macchia mediterranea, che offrono panorami unici lungo il percorso.

Spiaggia di Capocotta, Ostia

A pochi chilometri dalla capitale, la Spiaggia di Capocotta è un’oasi all’interno della riserva naturale Litorale Romano. Questa lunga striscia di sabbia dorata si estende per circa 6 chilometri ed è caratterizzata da dune costiere coperte di vegetazione mediterranea. Nonostante la vicinanza a Roma Capocotta, grazie alla rigorosa tutela ambientale, è una delle spiagge più selvagge e incontaminate del Lazio. Le acque pulite e i bassi fondali rendono questa spiaggia adatta anche alle famiglie, mentre gli ampi spazi garantiscono tranquillità e relax.