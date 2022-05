Ecco per voi la guida alle spiagge dell’isola di Ponza: le bellissime dove andare in estate. Tutte le informazioni aggiornate.

L’isola di Ponza è un vero gioiello del nostro mare. Appartenente all’arcipelago delle Isole Pontine o Ponziane, sorge al largo delle coste del Lazio, e del Golfo di Gaeta. Scopriamo qualcosa in più sulle sue spiagge.

Dopo la nostra guida alle isole dell’Arcipelago Pontino, vi proponiamo una guida alle spiagge più belle e imperdibili dell’isola di Ponza, la principale dell’arcipelago. Ecco dove andare, cosa bisogna sapere.

Guida alle spiagge dell’isola di Ponza: dove andare

Durante la vacanza sulla bella isola di Ponza le spiagge sono ovviamente una delle mete principali. Sia che si visiti l’isola in primavera o in estate, baie, spiagge e calette sono le prime cose che tutti vogliono vedere. Ammirarne la spettacolarità del paesaggio e la ricchezza naturale, visitarle in barca o con un’escursione a piedi. Stendersi sull’arenile a prendere il sole o tuffarsi nelle loro acque limpide. Quando si visita un’isola, e in particolare un’isola suggestiva come Ponza, queste sono le prime attività che si vogliono fare.

Ponza è un’isola di origine vulcanica dalla forma stretta e allungata. Le sue coste sono frastagliate e rocciose, tra calette e baie di spiagge sabbiose. Le scogliere, i faraglioni, gli archi naturali e le grotte sottomarine sono un autentico spettacolo che attira subacquei da tutto il mondo, insieme a diportisti e bagnanti. La costa di Ponza è un autentico paradiso per le immersioni, i bagni in mare e i giri in barca. Qui vi segnaliamo le spiagge dell’isola di Ponza dive andare.

Cala Feola

Quella di Cala Feola è un’altra splendida spiaggia di Ponza. Si tratta di una piccola baia sabbiosa che si apre in una suggestiva insenatura, circondata da alte rocce bianche ricoperte di vegetazione mediterranea. A renderla ancora più caratteristica sono le barchette in legno dei pescatori locali ormeggiate in rada. Qui c’è anche il porticciolo turistico da dove partono le barche per le escursioni all’isola di Palmarola. Vicino a Cala Feola si trovano le Piscine naturali, vasche di acqua di mare che si aprono lungo la costa rocciosa.

Spiaggia di Frontone

La spiaggia di Frontone sorge lungo la costa orientale ed è una lunga baia con arenile sabbioso, chiuso dalle rocce. Il suo nome viene dalla forma della roccia bianca simile al frontone di un tempio greco. Anche questa spiaggia è raggiungibile via mare, oppure scendendo per un ripido sentiero sulla parte settentrionale. E’ molto attrezzata, con stabilimenti balneari e bar aperto fino a tardi, ed è molto frequentata, grazie agli intensi ed economici collegamenti via mare con il vicino porto di Ponza. Sopra la spiaggia svetta un fortino.

Cala Felci

La spiaggia delle Felci o Cala Felci è un’altra meraviglia dell’isola di Ponza. Sorge sull’estremità nord-occidentale dell’isola ed è una caletta di rocce bianche affacciata su un mare color smeraldo. Il nome viene della pianta di felce che cresce sulla roccia fin sulla spiaggia. L’arenile è formato da sassi bianchissimi misti a sabbia. Le acque qui sono limpidissime e piene di pesci. C’è anche una grotta visitabile a nuoto.

Cala Fonte

Un’altra spiaggia degna di nota è quella di Cala Fonte, sulla costa nord-occidentale, vicino Cala Felci. Piccola baia rocciosa dall’acqua turchese e blu, offre una bellissima vista sull’isola di Palmarola. È raggiungibile via mare oppure da terra, scendendo un sentiero a gradoni.

Chiaia di Luna

Concludiamo la guida alle spiagge di Ponza con Chiaia di Luna, la spiaggia più famosa e bella dell’isola ma con una nota dolente. La spiaggia è ancora chiusa, per il rischio di caduta massi. Così come è ancora chiuso l’antico tunnel romano di accesso alla spiaggia via terra, sempre per motivi di sicurezza, a causa dei crolli degli ultimi anni. Un divieto che non è osservato da molti bagnanti ma che vi sconsigliamo di infrangere. È preferibile visitare questo luogo in barca, mantenendosi a debita distanza dalla scogliera.

La spiaggia di Chiaia di Luna si apre su una grande baia della costa sud-occidentale dell’isola di Ponza. È formata da un lungo e stretto arenile sabbioso, chiuso alle spalle da un’alta scogliera di falesia di tufo bianco e giallo. La curvatura a mezzaluna della baia, oltre che il colore delle rocce, le ha dato l’appellativo di “luna”. Le acque sono trasparenti e turchesi. Un luogo ideale dove ammirare il tramonto.