Le destinazioni perfette in Italia per una vacanza in barca

Voglia di vacanza in barca? Sicuramente questa è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Scopriamo le destinazioni da sogno

Spiagge affollate, caos ovunque oppure voglia di vacanze settembrine? L’idea della barca è sempre ottimale perché così è possibile spostarsi ottimizzando i costi e soprattutto ammirando degli scorci che sarebbe impossibile altrimenti vedere.

Il viaggio in mare è un’esperienza quindi non si tratta solo di vacanza o di poter fare un tuffo in acque cristalline. Ovviamente, se avete qualche problema o fastidio con il mal di mare, qui trovate dei rimedi perfetti a prova di bomba.

Vacanza in mare: le destinazioni in Italia

L’Italia è la meta perfetta per poter fare una vacanza in barca, ci sono luoghi così suggestivi che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Primo fra tutti quello delle Isole Eolie, destinazione suggestiva, patrimonio dell’UNESCO e atmosfera da sogno. Insomma, in terra siciliana non manca proprio nulla, dal divertimento alla gastronomia e sicuramente visitare questa zona in barca aumenta ancora di più la sua bellezza. Potete fare un giro di tutte le sette isole e magari fermarvi in quella che più vi ispira. C’è Lipari che è la più grande quindi anche la più animata se cercate divertimento, Vulcano con il suo vulcano e la vicinanza alla costa, Stromboli che è tra le più amate, Panarea che è sicuramente la più lussuosa e Salina, per gli amanti del verde e della natura. Infine ci sono Filicudi e Alicudi che sono per il relax, qui c’è tanto verde, montagne, rocce quindi molto naturale.

La seconda tappa ideale per una vacanza in barca è la Sardegna. Con le sue acque cristalline c’è ben poco da dire. Potete visitare ogni angolo, sarete sempre stupiti da quanta magnificenza è possibile trovare in Italia. Tra le mete predilette la Costa Smeralda al nord oppure l’arcipelago della Maddalena molto gettonato con un Parco Naturale. Da non perdere anche Cala Coticcio, questa zona è meno battuta ma assolutamente suggestiva.

Infine l’arcipelago campano con le sue isole: Procida, Ischia e Capri e le più piccole Vivara e Nisida. Acque turchesi, divertimenti, lusso sfrenato ma anche prezzi ottimali. C’è tutto per tutti quindi non si può sbagliare. Capri vi offre il lusso con tanto divertimento, Procida è perfetta per i suoi colori con un centro storico delizioso, Ischia è molto viva, è l’isola più grande e anche turistica. Poi ci sono le due piccole perle, meno famose.

L’Italia è la meta ideale, non solo per queste tre suggestive destinazioni ma anche per la costa restante come ad esempio quella laziale oppure quella toscana.