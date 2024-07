Nuotare con gli squali: ecco dove è consentito e tutte le info da sapere prima di partire per farlo in sicurezza

Fare un bagno con lo squalo balena è una delle esperienze più belle che si possa mai fare nella vita, tutti i mari dove poterlo fare.

Tra gli squali che si possono incontrare nel Mediterraneo purtroppo non ci sono anche quelli balena, ma per fortuna ci sono moltissimi luoghi dove vivere quest’esperienza meravigliosa che in tantissimi vorrebbero vivere almeno una volta nella vita. È bene conoscerli tutti prima di organizzare un viaggio.

Nuotare con uno squalo balena è possibile, si può fare praticamente tutto l’anno a seconda delle mete che si scelgono, in pratica c’è sempre la possibilità di trovare questo animale, basterà scegliere la meta adatta per il periodo della vacanza da organizzare e il gioco è fatto.

Dove nuotare con gli squali balena a seconda dei mesi dell’anno

Lo squalo balena è tra i pesci più grandi dell’oceano, quelli più grandi arrivano a raggiungere anche 18 metri, per questo nuotare con loro è un’esperienza unica, perché sono di una grandezza davvero imponente. Prima di fare un’immersione con questo pesce, nonostante siano animali piuttosto innocui, è sempre bene conoscere i comportamenti da avere con questo pesce. Dove si può notare mese per mese con lo squalo balena.

A gennaio

Donsol Bay, Filippine

Cabo San Lucas, La Paz e Baja California, Messico

Tofo Beach, Mozambico

South Ari Atoll, Maldive

Mafia Island, Tanzania

Coiba National Park, Panama

Cenderawasih Bay, Indonesia

A febbraio

Mafia Island, Tanzania

Cenderawasih Bay, Indonesia

Coiba National Park, Panama

Cabo San Lucas, La Paz e Baja California, Messico

Donsol Bay, Filippine

South Ari Atoll, Maldive

Tofo Beach, Mozambico

A marzo

Cenderawasih Bay, Indonesia

Coiba National Park, Panama

Cabo San Lucas, La Paz e Baja California, Messico

Gladden Spit, Belize

South Ari Atoll, Maldive

Koh Tao, Thailand

Mafia Island, Tanzania

Donsol Bay, Filippine

Ningaloo Reef, Australia

Ad aprile

Cabo San Lucas, La Paz e Baja California, Messico

Donsol Bay, Filippine

South Ari Atoll, Maldive

Gladden Spit, Belize

Koh Tao, Thailand

Cenderawasih Bay, Indonesia

Coiba National Park, Panama

A maggio

South Ari Atoll, Maldive

Koh Tao, Thailand

Donsol Bay, Filippine

Ningaloo Reef, Australia

Cenderawasih Bay, Indonesia

Cabo San Lucas, La Paz e Baja California, Messico

Gladden Spit, Belize

A giugno

Tofo Beach, Mozambico

Cenderawasih Bay, Indonesia

Isla Holbox, Isla Contoy, Isla Mujeres, Cancun e Cozumel, in Mexico

Gladden Spit, Belize

Ningaloo Reef, Australia

South Ari Atoll, Maldive

Wolf Island e Darwin Island nelle isole Galapagos, Ecuador

A luglio

Tofo Beach, Mozambico

Cenderawasih Bay, Indonesia

Wolf Island e Darwin Island nelle isole Galapagos, Ecuador

Isla Holbox, Isla Contoy, Isla Mujeres, Cancun e Cozumel, in Mexico

South Ari Atoll, Maldive

Ad agosto

Tofo Beach, Mozambico

Cenderawasih Bay, Indonesia

Isla Holbox, Isla Contoy, Isla Mujeres, Cancun e Cozumel, in Mexico

South Ari Atoll, Maldive

Wolf Island e Darwin Island nelle isole Galapagos, Ecuador

A settembre

Tofo Beach, Mozambico

Cenderawasih Bay, Indonesia

Isla Holbox, Isla Contoy, Isla Mujeres, Cancun e Cozumel, in Mexico

South Ari Atoll, Maldive

Wolf Island and Darwin Island nelle isole Galapagos, Ecuador

Koh Tao, Thailand

A ottobre

South Ari Atoll, Maldive

Wolf Island and Darwin Island nelle isole Galapagos, Ecuador

Koh Tao, Thailand

Cenderawasih Bay, Indonesia

Roatan, Honduras

Mafia Island, Tanzania

Tofo Beach, Mozambico

A novembre

Cenderawasih Bay, Indonesia

Roatan, Honduras

Cabo San Lucas, La Paz e Baja California, Messico

South Ari Atoll, Maldive

Wolf Island and Darwin Island nelle isole Galapagos, Ecuador

Mafia Island, Tanzania

Tofo Beach, Mozambico

A dicembre

Tofo Beach, Mozambico

Cenderawasih Bay, Indonesia

Roatan, Honduras

Cabo San Lucas, La Paz e Baja California, Messico

Donsol Bay, Filippine

South Ari Atoll, Maldive

Wolf Island e Darwin Island nelle isole Galapagos, Ecuador

Dunque è possibile vivere questa magnifica esperienza in ogni giorno dell’anno, basterà scegliere il periodo che si preferisce e organizzare una vacanza che sarà sicuro memorabile.