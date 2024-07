Pesaro, Capitale della cultura: cosa fare e cosa vedere in questa meravigliosa città marchigiana

Ci sono tantissime attività da fare a Pesaro che ha ricevuto quest’importante riconoscimento, tutto quello che si deve sapere.

La nomina di Pesaro Capitale della Cultura per il 2024 è un grande onore per le Marche, si tratta infatti di un riconoscimento davvero importante che non può che inorgoglire i pesaresi ma tutti i marchigiani in generale. In occasione di questa nomina sono stati organizzati moltissimi eventi, tra rassegne artistiche, itinerari dei luoghi più significativi e spettacoli cui assistere.

La guida di Pesaro come Capitale della Cultura, infatti, è bella fitta e anche molto interessante. E’ bene conoscerla per non perdersi niente e magari organizzare una bella gita in questa città delle Marche, che è un piccolo gioiello.

Pesaro diventa Capitale della Cultura 2024, tutto quello che si può fare

Pesaro è ricca di attrazioni da visitare e in occasione della nomina a Capitale della Cultura sono stati organizzati anche numerosi eventi, percorsi da seguire e chi ne ha più ne metta. Tutto quello che si può fare:

Dal punto di vista delle attrazioni culturali e storiche, bisogna visitare alcuni luoghi che sono davvero unici:

Il Museo Nazionale Rossini , che è dedicato appunto al celebre compositore che è nato proprio a Pesaro. Questo museo offre un viaggio nella meravigliosa vita di quest’artista;

, che è dedicato appunto al celebre compositore che è nato proprio a Pesaro. Questo museo offre un viaggio nella meravigliosa vita di quest’artista; Il Palazzo Ducale , edificio rinascimentale che rappresenta una delle principali attrazioni di Pesaro;

, edificio rinascimentale che rappresenta una delle principali attrazioni di Pesaro; Cattedrale di Santa Maria Assunta , un’architettura religiosa ricca di mosaici paleocristiani;

, un’architettura religiosa ricca di mosaici paleocristiani; Casa Rossini , la casa natale del compositore;

, la casa natale del compositore; Rocca Costanza , una fortezza del XV secolo che si deve assolutamente vedere;

, una fortezza del XV secolo che si deve assolutamente vedere; Teatro Rossini, da visitare sicuramente e visionare il cartellone che è sempre molto interessanti.

Per quanto riguarda gli eventi cui partecipare:

Rossini Opera Festival , un evento annuale che è una vera attrazione per tutti gli appassionati d’opera;

, un evento annuale che è una vera attrazione per tutti gli appassionati d’opera; Pesaro Film Festival , una rassegna cinematografica nazionale e internazionale;

, una rassegna cinematografica nazionale e internazionale; Eventi della Capitale della Cultura 2024, da controllare assolutamente il cartellone perché nel corso dell’anno sono previsti moltissimi eventi musicali, culinari e tanto altro cui partecipare, come spettacoli teatrali, rassegne e altri appuntamenti.

Ma Pesaro offre anche tanto altro da fare:

Parco Naturale del Monte San Bartolo , un parco meraviglioso e ricco di sentieri panoramici dove fare escursioni;

, un parco meraviglioso e ricco di sentieri panoramici dove fare escursioni; Spiagge , c’è un ampio litorale dove godersi qualche giornata al mare;

, c’è un ampio litorale dove godersi qualche giornata al mare; Degustazione di prodotti locali , qui si possono gustare tutte le specialità marchigiane;

, qui si possono gustare tutte le specialità marchigiane; Mercati Locali, ne sono tantissimi ed è molto interessante visitarli per scoprire tutti i prodotti tipici.

C’è davvero tantissimo da fare a Pesaro, soprattutto in questo anno in cui è stata nominata Capitale della Cultura, c’è un calendario fitto di appuntamenti interessanti. Per sapere di più si suggerisce di visitare il sito ufficiale di Pesaro Capitale della Cultura.