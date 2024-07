Volete degli spunti e delle idee per sapere dove andare per il prossimo viaggio di addio al nubilato? Ecco le mete più gettonate dalle future spose per divertirsi con le amiche.

Un bel viaggio per l’addio al nubilato con le amiche va organizzato nei minimi dettagli per non lasciare nulla al caso, a meno che non amiate l’avventura! Oramai più che le feste e i party sono di tendenza i viaggi per celebrare nel migliore dei modi le ultime ore da single, ma se non sapete dove andare in Italia, vi diamo qualche idea.

Le mete per un viaggio di addio al nubilato in Italia possono essere davvero infinite, ma ci sono dei luoghi più di altri che vi consentono di festeggiare e fare baldoria nel migliore dei modi. Regalatevi un biglietto verso queste destinazioni e preparatevi al divertimento sfrenato!

Dove andare in Italia per un viaggio di addio al nubilato

Ci sono alcune città che è quasi ovvio menzionare e che fanno parte delle migliori location dove andare in Italia per un viaggio di addio al nubilato top. Stiamo parlando di Roma e di Milano. Qui l’offerta è davvero per tutti i gusti. Trovate tutto ciò che potete sognare per appagare la vostra voglia di cultura passando per il turismo enogastronomico per finire con il tour immancabile nei più prestigiosi negozi di lusso dove fare shopping sfrenato.

Se poi amate i luoghi di mare allora il luogo esclusivo dove poter fare un viaggio di addio al nubilato davvero unico è la Sardegna. Basta scegliere tra le più belle spiagge della Costa Smeralda per vivere giorni da sogno in estate, meta imperdibile è Stintino. In inverno potete prenotare un soggiorno nei vari Day Spa o centri benessere sparsi su tutto il territorio.

La zona della riviera adriatica, poi, è perfetta se siete amanti della movida. Rimini, Riccione e Cesenatico offrono una variegata tipologie di club dove ballare e darsi alla pazza gioia. Potete anche organizzare feste in spiaggi per trascorrere delle ore di puro divertimento.

Un’altra meta di tendenza per l’addio al nubilato è Positano, in Costiera Amalfitana. Con le sue case colorate che si affacciano sul mare e uno scenario da cartolina è il luogo perfetto per un addio al nubilato rilassante e chic. Potete godervi il sole sulle spiagge, assaporare la cucina locale e fare shopping nelle boutique alla moda del centro storico.

Infine perché non organizzare un addio al nubilato in Puglia? Potete andare alla scoperta dei luoghi più belli del Salento e scoprire borghi meravigliosi lontani dalle classiche mete turistiche. Ma anche fare un bagno e prendere un sole sulle spiagge più belle del Salento. O partecipare a feste ed eventi per un viaggio di addio al nubilato in Italia indimenticabile.