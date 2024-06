Spiaggia del Gigante a Monterosso: tutto quello che devi sapere

Scopriamo insieme tutto quello che occorre per quanto riguarda questa spiaggia molto particolare che si trova a Monterosso.

Se quest’anno abbiamo deciso di visitare le Cinque Terre non possiamo assolutamente perderci questa bellezza. La spiaggia del Gigante è diventata il vero e proprio simbolo di Monterosso. Scopriamo la sua storia e come possiamo arrivare a vedere questa bellezza incredibile.

Siamo assolutamente certi che rimarrete incantati dalla bellezza che potrete ammirare in un luogo così magico. Non è molto conosciuto quindi è qualcosa di ancora molto speciale da visitare. Non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere tutti i dettagli di questa spiaggia.

Spiaggia dei Giganti a Monterosso: quello che devi sapere

Questa spiaggi incredibile si trova, come dicevamo prima incastonata all’interno delle Cinque terre. La statua che da il nome al posto è alta oltre 14 metri! E’ una vera e propria attrazione turistica degli ultimi anni. Fu commissionata da Giovanni Pastine che volevo qualcosa di unico per la sua casa al mare.

Ecco quindi che chiese all’ artista Arrigo Minerbi e all’ingegnere Leandro Levacher. La statua è stata realizzata nel 1910 e rappresenta Nettuno. Al suo interno troviamo una grotta ed una bellissima terrazza nella testa. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha subito dei danni ma nel 1966, a causa di una tempesta, caderono le braccia, il tridente e la conchiglia.

L’ultimo intervento di restauro è terminato nel 2021. Ma parliamo della spiaggia che è sabbiosa ed ha un mare incredibile. Perfetta per abbronzarsi o per fare una bella nuotata. Per arrivarci dal centro di Monterosso sono circa 1,5 km. La statua del gigante si può raggiungere sia via mare che via terra.

Nel periodo estivo ci sono moltissime navi che ti possono portare a vedere questa meraviglia. E per quanto riguarda i treni? Ci sono collegamenti da tutte le più grandi città. Ci sono anche collegamenti in autobus ma, in questo caso, solamente da posti non troppo distanti.

Siamo certi che ti abbiamo assolutamente incuriositi su questa statua particolare. Ma quando è possibile visitare il paese di Monterosso? Praticamente tutto l’anno perché ha un clima mite. Nei periodi estivi, come è facile immaginare c’è un numero, anche molto elevato, di turisti ma un posto lo si trova sempre.

