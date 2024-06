Stai per partire in vacanza e la tua destinazione è la Gallura? Ecco che cosa devi assolutamente vedere e/o fare.

L’estate è entrata nel suo vivo, anche se non sembra così in tutta la nostra penisola. Al nord molto spesso piove e fa freddo mentre al sud siamo in pieno clima estivo con temperature elevate e sole a picco. Ma se siamo partiti o lo stiamo per fare e stiamo andando in Gallura sai cosa non devi assolutamente perderti?

Ecco alcune cose che devi inserire nella tua agenda per le vacanze. E se ancora non sai dove andare, questo potrebbe essere un ottimo spunto. Quindi segui i consigli degli esperti di Cheviaggi scorrendo le prossime righe.

Gallura: tutto quello che devi assolutamente sapere

Ci troviamo sulla costa settentrionale della Sardegna, in uno dei luoghi di maggiori interesse di tutta l’isola. Non possiamo assolutamente non visitare questi posti. La zona, ha moltissime bandiere blu per le sue acqua limpide ma non solamente.

Ci sono anche delle incredibili alternative, come delle passeggiate nella natura. Ma non ci dilunghiamo troppo e vediamo insieme quali sono le cose che non possiamo assolutamente perderci. La prima è Torre spagnola di Longosardo. Ci basterà percorrere il centro di Santa Teresa di Gallura per vedere questa magnifica torre.

Da una parte troviamo il porto naturale mentre dall’altro la spiaggia bianchissima di Rena Bianca. In questo punto possiamo fare delle fotografie incredibili delle Bocche di Bonifacio e all’Arcipelago della Maddalena. Passiamo al secondo consiglio.

Capo Testa e Parco di Punta Cuntessa. Questo è il luogo ideale se amiamo il trekking. Si trova a pochissimi chilometri di distanza il SIC, centro di interesse comunitario di Capo Testa. Un luogo che non puoi perderti per alcun motivo. Siamo arrivati al terzo posto. Valle della Luna.

Si trova dopo Levante e Ponente di Capotesta. Le scogliere delle Corsica sono vicinissime. Un luogo incantato, come indica il nome stesso della località. Perfetta per il trekking ma anche per una passeggiata dall’odore di erica e ginepro. Arriviamo a Punta Falcone.

Qui possiamo visitare la bellissima spiaggia della Marmorata. Puoi fare delle passeggiata nella natura intatta perché è una ex zona militare dove troviamo alcuni edifici della seconda guerra mondiale. Un percorso non propriamente per tutti ma che da sulle Bocche di Bonifacio.

Siamo giunti all’ultimo consiglio se siete in vacanza nella Gallura. Non potete assolutamente non visitare il sito archeologico di Lu Brandali. Risale all’età del bronzo e possiamo vedere numerosi reperti storici, comprese delle ceramiche.

Una sorta di angolo di paradiso che si trova nel Nord della Sardegna. Adesso che conosci tutti questi consigli non puoi non andare a vederli o forse hai trovato il posto ideale per le tue vacanze estive! Se ti interessa la zona leggi anche Dove fare arrampicata in Sardegna per fare il pieno di adrenalina