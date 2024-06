Riserva dello Zingaro in Sicilia, una delle zone più belle della costa italiana

Uno dei luoghi più spettacolari di questa regione, un posto dove andare almeno una volta nella vita, dal fascino incontaminato.

La Sicilia è ricca di luoghi meravigliosi, dalle fantastiche spiagge di Taormina fino ad arrivare all’affascinante spiaggia di Torre Pozzillo, questa regione è praticamente tutta da visitare. Tra le varie mete non si può sicuramente perdere la Riserva dello Zingaro che è senza dubbio uno dei tratti di costa più belli d’Italia.

Per capire quale sia il fascino di questo posto basti pensare che può essere percorso solo a piedi, non ci sono strade battute percorribili dai mezzi. Nel 1980, infatti, un gruppo di attivisti – più di 3000 persone – occupò il sentiero per evitare che diventasse l’ennesima zona della regione sicula cementificata. E così, ancora oggi, questo posto conserva la sua bellezza naturale.

La Riserva dello Zingaro, un sentiero da fare una volta nella vita

Con gli abusi edilizi e le costruzioni che sono arrivate anche nei luoghi più belli, è un vero miracolo che la Riserva dello Zingaro sia ancora integra e totalmente selvaggia. Qui si trova anche la splendida spiaggia della Tonnara dove poter fare un bagno meraviglioso.

E’ un posto che vale assolutamente la pena vedere, per viverla appieno bisognerà addentarsi in questa meraviglia ed esistono tre tipi di percorsi, uno più bello dell’altro. Ci sono due ingressi, quello da Nord che si apre su Cala Tonnarella dell’Uzzo e quello da Sud attraverso il quale, passato un tunnel in una roccia, si raggiungerà Cala Capreria. Poi si dovrà scegliere il sentiero da percorrere: il sentiero costiero, il percorso mezza costa o il sentiero alto.

Vale la pena riuscire a farli tutti perché ognuno offrirà una scoperta diversa e sensazionale. Da ogni punto della Riserva dello Zingaro si potranno ammirare panorami mozzafiato che lasceranno davvero senza parole. Prima di andare è bene seguire alcune indicazioni, così da avere con se tutto il necessario per un’escursione perfetta.

Come prima cosa è preferibile usare scarpe da trekking o da ginnastica, sconsigliati sicuramente gli infradito, così da poter camminare in totale sicurezza. Un altro suggerimento è quello di indossare pantaloni lunghi in ogni stagione, anche d’estate, perché ci si potrebbe imbattere i cespugli, arbusti e insetti. Infine è fondamentale portare una buona quantità d’acqua, un cappello per proteggersi perché il sole è molto alto anche quando non fa caldo.

E’ chiaramente un percorso che richiede un certo impegno, ma una volta arrivati nella Riserva dello Zingaro non si potrà che essere soddisfatti della scelta di visitarla.