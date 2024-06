Torre Pozzillo in Sicilia, il fascino della storia su uno specchio d’acqua mozzafiato

Tra i luoghi da visitare in Sicilia c’è sicuramente Torre Pozzillo a Cinisi, in provincia di Palermo, un luogo senza tempo.

Siamo in una regione che è meravigliosa, tra mare, montagna e città la Sicilia offre tantissime esperienze, tra queste non si può evitare di andare a Torre Pozzillo tra Cinisi e Carini, in provincia di Palermo. Un luogo non solo da visitare ma anche dove trascorrere una giornata in una meravigliosa spiaggia con uno specchio d’acqua incantevole.

Dopo le spiagge più belle di Taormina, in questa regione ce ne sono tante altre da vedere e sicuramente quella di Torre Pozzillo è una di queste, dal fascino incontaminato. Si tratta di un luogo davvero magico, dove chi ama le escursioni e non preferisce i lidi balneari può trascorrere qualche ora facendo il bagno in un mare stupendo.

Nelle immediate vicinanze c’è un parcheggio ed è fra le meno turistiche della zona, è infatti una delle spiagge palermitane frequentata soprattutto dagli abitanti locali.

Torre Pozzillo, perché va assolutamente vista

Torre Pozzillo è una torre di difesa che compone il sistema di sicurezza costiero della Sicilia, costruita dalla prima metà del Seicento, era stata affidata al Principe di Carini e qui c’erano in guarnizione tre uomini di vedetta per proteggere appunto il territorio.

Oggi non ha più alcun utilizzo, è stata restaurata nel 1970 e al suo interno è caratterizzata dall’usuale volta a botte. Come molti luoghi di questa regione è diventata un’attrattiva per gli amanti del mare. Oltre che essere una struttura storica da ammirare, qui, infatti, si trova la spiaggia che prende il nome dall’omonima struttura, la spiaggia di Torre Pozzillo.

Si tratta di un litorale composto perlopiù da scogli e piccole porzioni di una spiaggia fine, dove potersi avventurare per godersi una giornata di sole e relax immersi nella natura. C’è comunque un tratto di sabbia più ampio, che si trova a Ovest della torre ed è stato concesso agli stabilimenti balneari.

Se si preferisce vivere il mare in modo più comodo, è preferibile optare per questo lato, se invece si è più avventurosi, si può scegliere la porzione che più si desidera. Se si è amanti del fascino wild, infatti, è possibile godersi questo mare appoggiandosi sugli scogli, si consiglia in questo caso di portare bevande e del cibo.

Il mare ha dei colori spettacolari che vanno dall’azzurro al blu, i fondali sono rocciosi ma è comunque possibile ammirare una ricca flora e fauna con la maschera. A rendere unico questo luogo, oltre alla bellezza della natura, è sicuramente la presenza della torre difensiva, struttura che si trova anche in altri luoghi della Sicilia.