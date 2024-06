Ristoranti stellati a Roma, i luoghi più esclusivi dove mangiare nella Capitale

In questa città oltre a poter ammirare meraviglie senza tempo, si possono gustare piatti da mille e una notte: quali sono i top ristoranti.

Roma è una città unica, dove non solo camminando per ogni strada si resta a bocca aperta ma offre anche tanti luoghi unici dove poter mangiare, dai ristoranti più romantici fino a quelli stellati. Se si desidera un’esperienza culinaria fuori dal comune, un viaggio multisensoriale dove lasciarsi trasportare dalla bravura di chef stellati, ci sono una serie di locali che vale la pena conoscere.

Sicuramente esistono ristoranti stellati che hanno un costo che vale quanto uno stipendio, ma ce ne sono anche altri che – anche se non sono sicuramente economici – hanno prezzi leggermente più contenuti. Se si ha voglia di spendere qualcosa in più rispetto al solito per vivere un’esperienza unica, a Roma ci sono tre luoghi che non solo hanno un menu prezioso, ma anche location da favola.

Tre ristoranti di Roma stellati che faranno innamorare a ogni boccone

Una città importante come Roma è normale che abbia diversi ristoranti stellati, le cui proposte sono riconosciute come eccellenti dalla famosa guida Michelin. Tra questi tre sono senz’altro degni di nota, non solo per un menu unico ma anche per le loro location da favola.

Aroma (in via Labicana 125), questo locale ha un panorama che lascia davvero senza parole, con il cupolone del Colosseo che farà compagnia mentre si deliziano piatti unici dello chef Giuseppe Di Iorio, la cui creatività si scorge in ogni singolo piatto. Qui si può scegliere tra quattro menu degustazione, Corinzio, Dorico, Ionico e Colle Oppio (vegetariano), ma non mancano i grandi classici della cucina romana rivisitati come l’Amatriciana e la Carbonara.

(in via Labicana 125), questo locale ha un panorama che lascia davvero senza parole, con il cupolone del Colosseo che farà compagnia mentre si deliziano piatti unici dello chef Giuseppe Di Iorio, la cui creatività si scorge in ogni singolo piatto. Qui si può scegliere tra quattro menu degustazione, Corinzio, Dorico, Ionico e Colle Oppio (vegetariano), ma non mancano i grandi classici della cucina romana rivisitati come l’Amatriciana e la Carbonara. Marco Martini Restaurant (in viale Aventino 121), situato in una affascinante palazzina d’epoca, la sala si trova in un giardino di inverno e già solo questo fa comprendere la portata della location. Lo chef Marco Martini delizia i suoi commensali con originalità e grande bravura, innovativi ma ancorati comunque alla gastronomia romana, con ricette nuove ma legate ai sapori della tradizione.

(in viale Aventino 121), situato in una affascinante palazzina d’epoca, la sala si trova in un giardino di inverno e già solo questo fa comprendere la portata della location. Lo chef Marco Martini delizia i suoi commensali con originalità e grande bravura, innovativi ma ancorati comunque alla gastronomia romana, con ricette nuove ma legate ai sapori della tradizione. Moma (in via di San Basilio 42), questo è sicuramente un ristorante più innovativo che ha volutamente un indirizzo moderno. Ci sono sia proposte informali per pranzare nel bistrot ma anche la cucina tradizionale nel ristorante gourmet che si trova al piano superiore. Anche qui si trovano piatti profondamente segnati dai sapori della regione laziale, il servizio attento e gentile contribuisce a rendere la visita in questo posto piacevole e rilassante.

A Roma praticamente c’è l’imbarazzo della scelta per mangiare, dalla trattoria super economica si può passare al ristorante stellato come se nulla fosse.