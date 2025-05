Primizie di maggio: i fiori più belli di questo periodo dell’anno – viagginews.com

Si avvicina il mese di maggio: se volete acquistare delle piante per arricchire il vostro giardino, queste primizie non possono mancare.

Si avvicina una delle stagioni più belle dell’anno. Le piante cominciano a sprigionare il loro inconfondibile profumo, mostrando finalmente i tanto attesi boccioli.

Ci sono moltissime varietà tra cui scegliere per arricchire un giardino oppure un balcone. Di seguito, elenchiamo alcune delle specie più particolari e soprattutto apprezzate. Una di queste, ad esempio, ha ottenuto un premio mondiale molto importante.

Sono questi i boccioli più belli di questo periodo

La primavera è la stagione delle primizie. Sicuramente non fioriscono solo le varietà di fiori seguenti, tuttavia abbiamo fatto una selezione delle specie più apprezzate. Ognuna di esse vanta una profumazione inconfondibile, oltre che dei colori affascinanti e suggestivi. Differiscono però per modalità di cura e coltivazione. Alcune possono essere contenute in un vaso, altre invece necessitano di più spazio e dunque del giardino. Le piante che consigliamo sono sei: