Per chi ama la cucina turca non può perdersi questa ricetta: gli shish kebab sono una vera specialità

Come preparare in casa dei gustosi shish kebab: la ricetta turca che ti farà portare in tavola un secondo piatto davvero delizioso.

Gli shish kebab sono un piatto tipico della cucina turca. Un secondo piatto fatto a base di carne marinata, posti poi sul classico spiedino e alternati da pezzetti di verdura. Un po’ come i nostri classici spiedini, con l’unica differenza che in questo caso si andrà ad usare della carne insaporita e marinata con spezie e aromi tipici del posto.

Il termine “shish” deriva dalla parola turca che significa “spiedino” e “kebab” significa “carne alla griglia”. Insieme, quindi la parola shish kebab significa letteralmente “carne arrosto infilzata”. Le origini di questa appetitosa ricetta sono piuttosto antiche, si narra infatti, che il primo tipo di shish kebab risalga addirittura all’impero ottomano, quando i soldati usavano grigliare la carne appena cacciata sulle loro lunghe spade.

La ricetta turca per preparare in casa degli squisiti shish kebab

La preparazione degli shish kebab non è affatto complicata, tuttavia per ottenere lo stesso identico risultato, sarà necessario rispettare categoricamente i tempi di cottura. Questo servirà non solo a dare il giusto sapore, ma anche a conferire l’adeguata morbidezza alla carne. Vediamo quindi quali sono gli ingredienti e il procedimento per preparare in casa gli shish kebab.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di petto di pollo

2 peperoni

2 pomodori

Sale

Pepe

Per la marinatura:

100 g di yogurt greco

20 ml di olio extravergine d’oliva

Mezzo cucchiaino di cumino in polvere

1 spicchio d’aglio

Mezzo cucchiaino di pepe

Mezzo cucchiaino di sale

Procedimento:

Iniziare preparando la marinatura, mettere quindi in una ciotola lo yogurt, il cumino, l’aglio, il sale, il pepe e l’olio extravergine di oliva Mescolare tutti gli ingredienti con un cucchiaio per amalgamarli tra loro A questo punto prendere il petto di pollo e tagliarlo a cubetti Sistemarli all’interno della marinatura, massaggiare per bene la carne Dopodiché coprire la ciotola con pellicola trasparente e riporre tutto in frigo per un paio d’ore, meglio ancora se tutta la notte Passato il tempo necessario, riprendere la ciotola e lasciarla a temperatura ambiente per almeno un’ora Prendere le verdure e dopo averle lavate tagliare entrambe a cubetti Ora non resta che comporre gli spiedini alternando la carne con i pezzetti di verdure Adesso possono essere cotti su una griglia bella calda per circa 15 minuti, rigirandoli spesso e spennellando con la marinatura che resta.

Ed ecco che gli shish kebab sono pronti per essere serviti e gustati ben caldi, accompagnati da un’insalata fresca e da fette di pane croccante.