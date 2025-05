Il ponte tibetano più alto d’Europa si trova in Italia: un percorso adrenalinico ad alta quota – viagginews.com

In Italia, è presente il ponte tibetano più alto d’Europa. È liberamente percorribile e il prezzo del biglietto assolutamente accessibile. Ecco dove si trova.

Ci sono persone che, quando partono per una vacanza, desiderano solo un po’ di tranquillità. Vogliono sdraiarsi sulla spiaggia, prendere il sole e godere di tutte le comodità. Altre, invece, preferiscono vivere esperienze più avventurose, caratterizzate da tanta adrenalina e un pizzico di paura.

L’Italia, per fortuna, offre viaggi di tutti i tipi. Per chi volesse andare alla scoperta di qualcosa di diverso, c’è sempre il ponte tibetano più alto d’Europa. Si tratta di un’occasione da non perdere, sia per la bellezza del territorio circostante che per il piacere di camminare su un ponte sospeso. È anche possibile scorgere il fiume sottostante.

Italia, ecco dove si trova il ponte tibetano più alto d’Europa: resterai senza fiato

I ponti tibetani sono meravigliosi. Non è l’esperienza adatta da fare per le persone che soffrono di vertigini, ma le altre si possono lanciare tranquillamente in questa avventura. Sicuramente, si tratta di qualcosa di diverso dal solito, che farà vivere istanti irripetibili ed emozionanti. Non bisogna andare all’estero per trovarli. Al contrario, in Italia, è presente quello più alto d’Europa.

Prende il nome di ‘Ponte nel Cielo’, si trova nella Val Tartano, in Lombardia. Per poterlo attraversare, è necessario prenotare la visita e acquistare il biglietto al costo di 5 euro a persona per gli adulti. Per i bambini, invece, è gratis. La tratta percorribile misura 234 metri, mentre l’altezza è pari a 140 metri.

Il ponte non è fissato da funi laterali e, quindi, oscilla nel vuoto. All’inizio del percorso, questa caratteristica non sarà particolarmente evidente. Una volta arrivati a metà, tuttavia, non si potrà ignorare. Ciò rende il tutto ancora più emozionante e suggestivo. L’aspetto davvero magnifico sta nella bellezza del territorio circostante. Il panorama è unico e completamente immerso nella natura. Si possono osservare i monti, la fitta vegetazione e alcuni piccoli centri abitati.

Ovviamente, prima di salire sul ponte, bisogna leggere e ascoltare accuratamente le regole, in modo da non commettere errori che possono mettere in pericolo la propria sicurezza. Per esempio, si deve indossare un abbigliamento comodo, tenersi ad entrambe le funi di sicurezza, non saltare sulle assi e camminare in fila indiana. Non si può sostare sul posto per un tempo indefinito. Bisogna procedere per far scorrere la fila dato che non possono esserci più di 100 persone contemporaneamente.