Il Paradiso delle Signore 9, spoiler 7-11 aprile: due triangoli amorosi

Il Paradiso delle Signore 9, le anticipazioni per gli episodi in onda nella settimana dal all’ 11 aprile: due triangoli amorosi sempre più intensi.

Le trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore entrano sempre più ne vivo, in vista del grande finale previsto per l’inizio di giugno: sono già in programma le riprese per la decima stagione, con la soap italiana ormai punto fisso del palinsesto Rai e nel cuor di tutti gli spettatori.

Recentemente, in onda, stiamo vedendo come Tancredi ha reagito alla notizia che Rosa non vive più nell’appartamento di Marcello, ma anche il particolare rapporto tra Odile e Guido, notato anche da Adelaide. Forse anche per questo, Marcello ha spinto Matteo a manifestare i suoi sentimenti ad Odile. Enrico, poi, ha bloccato la partenza per l’America a seguito di un malore di Adelaide.

Colpi di scena a non finire, che continueranno anche nelle puntate in onda la prossima settimana, da lunedì 7 a venerdì 11 aprile: cosa succederà? Stando alle anticipazioni, le dinamiche amorose che coinvolgono diversi personaggi si faranno sempre più movimentate…

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 7-11 aprile: situazioni amorose sempre più nel vivo

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni per la settimana dal 7 all’11 aprile, ne Il Paradiso delle Signore 9 ne vedremo davvero delle belle. Enrico ha operato Adealide, che prima dell’intervento ha rivelato a Umberto che è il padre di Odile, sebbene il commendatore farà molta fatica a mantenere il segreto. Successivamente, la giovane incontrerà sua madre.

Le condizioni di salute di Adelaide, dopo l’intervento, migliorano: la contessa può finalmente rivedere e abbracciare Marcello, con Umberto (interessato a livello sentimentale ad Adelaide ancor di più dopo aver scoperto la verità su Odile) costretto a farsi da parte. Questo triangolo amoroso si intreccerà però presto a un’altra dinamica, perché Tancredi comincia ad indagare sul rapporto fra Rosa e Marcello.

I due, dopo il bacio che si sono scambiati, hanno ancora qualcosa da chiarire e Tancredi sembra essere interessato alla giornalista; intanto, Rosa fa una difficile confessione ad Elvira. In ambito amoroso, cresce poi sempre di più l’intesa fra Botteri e Delia. Particolare situazione anche per Enrico, che dopo aver operato brillantemente Adelaide farà i conti con Lea: i dubbi sulla donna aumentano sempre di più e dopo una particolare scoperta decide di prendere una decisione importante sia per il suo futuro che per quello di Anita. Rita lascia il Paradiso, scambiandosi un ultimo sguardo piuttosto gelido con Tancredi sul taxi.