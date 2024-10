Guardi film sul cellulare in viaggio? Usa questa tecnica e non avrai problemi

Guardi film sul cellulare sui treni e sugli aerei? Questa tecnica davvero intelligente salverà i tuoi viaggi e la tua comodità!

Viaggiare in treno o in aereo può essere un’ottima opportunità per recuperare episodi arretrati delle proprie serie preferite o per vedere quel film che non si è ancora riusciti a guardare. Tuttavia, la visione di contenuti multimediali durante il viaggio può presentare alcuni ostacoli, come la necessità di tenere il telefono in mano per tutta la durata del film o l’instabilità della rete. Fortunatamente, esiste una soluzione semplice e ingegnosa che promette di rivoluzionare l’esperienza di visione in movimento.

Chiunque abbia provato a guardare un film sul proprio dispositivo mobile mentre viaggia sa quanto possa essere scomodo e frustrante dover tenere il telefono per ore. La situazione si complica ulteriormente sui treni, dove le superfici non sempre permettono di appoggiare stabilmente lo smartphone, e sugli aerei, dove l’utilizzo dei tablet è limitato durante le fasi di decollo e atterraggio. Inoltre, è fondamentale ricordarsi di scaricare preventivamente i contenuti desiderati data l’impossibilità di affidarsi alla connessione internet durante il volo o su percorsi ferroviari con copertura instabile.

Una soluzione innovativa ed efficace

La soluzione proposta da @monsieur.voyagee su Instagram sfrutta oggetti che tutti abbiamo facilmente a disposizione: una custodia per smartphone e un sacchetto di carta kraft. Quest’ultimo è comunemente distribuito dalle compagnie aeree ai passeggeri che ne hanno bisogno ma può essere facilmente sostituito con qualsiasi altro sacchetto simile disponibile.

Il procedimento è sorprendentemente semplice ma estremamente efficace. Innanzitutto, se il sacchetto risulta troppo largo, piegatelo a metà nel senso della larghezza in modo da poterlo inserire nella custodia del telefono senza problemi. Successivamente, posizionate lo smartphone in modalità orizzontale all’interno della custodia facendo scorrere anche il sacchetto piegato lungo uno dei lati lunghi del dispositivo. A questo punto, basta aprire il tavolino davanti a voi (sul treno o sull’aereo), far scivolare l’estremità del sacchetto sopra prima di chiuderlo nuovamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monsieur voyage 🧳 (@monsieur.voyagee)

Con questa configurazione, lo smartphone rimarrà fissato al tavolino permettendovi una visione comoda e senza interruzioni del vostro programma preferito. Non solo eliminerete la fastidiosa necessità di tenere fisicamente il dispositivo ma eviterete anche cadute accidentali dovute ai movimenti tipici dei mezzi in transito.

Questo trucco rappresenta una vera e propria rivoluzione per tutti coloro che amano intrattenersi con serie TV o film durante i loro spostamenti in treno o in volo. Grazie alla sua semplicità ed efficacia, dire addio alle mani stanche e agli schermi traballanti sarà più facile che mai.