A caccia di spiriti nella Casa di Beetlejuice, l’esperienza su Airbnb

A caccia di spiriti nella Casa di Beetlejuice! L’esperienza ultraterrena nella dimora Deetz, ora prenotabile su Airbnb

A più di tre decenni dal suo debutto cinematografico, la casa di Beetlejuice riapre le sue porte per un evento senza precedenti. Delia Deetz, l’iconica padrona di casa e spirito guida dell’evento, invita gli ospiti a immergersi in un’esperienza ultraterrena all’interno della celebre dimora. Avvolti da un velo nero di lutto e circondati da opere d’arte inestimabili, i partecipanti avranno l’opportunità unica di esplorare la casa rimasta intatta come nei giorni del caro estinto marito di Delia.

Dal 16 al 27 novembre 2024, dieci incontri esclusivi permetteranno a sei fortunati ospiti per sessione di celebrare il genio creativo di Delia Deetz. L’avventura inizia con una visita guidata dall’assistente personale della padrona, che condurrà i visitatori attraverso le stanze ricche d’arte e mistero. Il clou dell’esplorazione è rappresentato dalla soffitta, dove si nasconde il modellino in scala della città dei coniugi Maitlands – una creazione che Delia stessa considera impressionante quanto macabra.

Rischiare pronunciando “il nome”

Per coloro che osano pronunciare il nome proibito del famigerato burlone dell’aldilà, l’avventura prende una svolta straordinaria. I coraggiosi si troveranno catapultati nell’Aldilà seguendo una luce verde brillante fino alla sala d’attesa degli appena trapassati. Superata questa prova, li attende un corridoio disorientante pieno di porte da cui è meglio tenersi alla larga – a meno che non si desideri incontrare destini poco invidiabili.

Dopo aver sfidato spiriti e misteriosi corridoi, i partecipanti potranno finalmente rilassarsi (se possibile) durante una lezione d’arte indimenticabile organizzata da Delia stessa. Un momento per dar sfogo alle proprie paure collettive trasformandole in opere creative sotto la guida esperta dell’anima artistica della festa.

Per gli appassionati del paranormale o semplicemente amanti dell’iconico film “Beetlejuice“, prenotare questa esperienza è possibile tramite Airbnb.com/beetlejuice a partire dal 23 ottobre 2024. Le richieste saranno aperte fino al 5 novembre dello stesso anno e sono disponibili solo dieci sessioni esclusive per gruppi fino a sei persone ciascuno. Oltre all’incredibile avventura nella Casa Deetz, gli ospiti avranno anche la possibilità di soggiornare gratuitamente per una notte in uno splendido Airbnb situato a Princeton, New Jersey – rendendo così completa l’immersione nell’universo spettrale creato oltre trent’anni fa ma ancora incredibilmente vivo nel cuore dei fan.